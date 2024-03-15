"Это групповое финансовое изнасилование". Кто и как обманывает казахстанцев?

В новом выпуске проекта Tengrinews.kz ODAGAI генеральный директор и основатель общественного фонда "Финансовая культура Казахстана", экс-депутат Мажилиса и основатель проектов Stop-Piramida.kz и Sapa-Sauda.kz Юрий Ли объяснил, почему казахстанцы поддаются обману, озвучил методы борьбы с мошенниками и рассказал, как не стать жертвой.

В 2023 году ущерб от мошенников в Казахстане составил 139 миллиардов тенге. Злоумышленники находят все новые и изощренные способы обмана. В нашей стране, наверное, нет ни одной семьи, которая бы не столкнулась с попыткой "развода". Но при этом казахстанцы продолжают попадаться на крючок мошенников.Поделитесь этим выпуском с близкими и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Также можно подписаться на проект Stop-Piramida.kz в Instagram, где разбирают уловки финансовых пирамид и мошенников."Все, что связано с финансовыми пирамидами, лже-брокерами, лже-инвестициями, - это такое искусство публичного совращения""Мы изучали одну девушку-блогершу: "За 4500 тенге в месяц обучу инвестированию". Наши сотрудники пошли послушать. Там рассказывают про инвестиции, в какие активы нужно вкладываться. В итоге все приходит к тому, что "платите сейчас со скидкой 800 000 тенге и с вами в первую очередь поработает психолог, нумеролог, таролог". То есть, понимаете, как бы вывеска одна, а содержание потом совсем другое. И вот это вот болезнь наших блогеров или тех людей, которые называют себя блогерами, а их огромное количество"."Если один раз созвон прошел, они полдня будут долбить человека... или неделю, если нужно будет, пока он взнос не сделает. Если человек не умеет говорить "нет", если человек не сбрасывает и не перепроверяет информацию и трезво не подходит ко всей этой истории, он железобетонно через какое-то время станет донором мошенников"."Что сейчас с нашей страной делается, это называется групповое финансовое изнасилование в особо извращенных формах. А некоторые госорганы как бы закрывают глаза и говорят: "Ну это туда..." А изнасилование происходит"."Есть такие дропперы, у которых десятки, сотни миллионов через карту проходят. Они получают свои 10, 15, 20 процентов регулярно, делают переводы в одни и те же места. И ко многим уже поступают звонки: "Верни деньги". А они продолжают этим заниматься. То есть это конкретный признак соучастия. Этих людей нужно наказывать и убирать из финансовой системы"."Было бы хорошо вывести отдельно статью "Киберхищение". Для того чтобы правоохранительные органы четко понимали: если происходит мошенничество через интернет, то это уже отдельный состав. Это не то мошенничество, когда там, извиняюсь, подошли, кого-то обманули на улице, как раньше было"."Мы МВД говорили: "Ребята, вы хотя бы пригласите тех людей, которые рекламируют. Вы же можете их найти. Давайте хотя бы беседу с ними проведем, так нельзя делать". Но все отфутболили на Министерство информации. А там сказали: "Мы отправили владельцу интернет-ресурса, чтобы они удалили". И после этого в два раза просто выросло количество этих мошеннических Telegram-каналов. А все ссылки на лже-брокеров продолжают работать. Вот и вся работа государственной системы"."Все эти IPO, огромное количество мошеннических ресурсов с обещанием гарантированного дохода, это все у человека перед глазами... И поэтому мы сейчас идем к тому что, что большое количество людей пройдет через свои ошибки"."Людям "рисуют" на экране их "личный кабинет". В этом "личном кабинете" начинают тикать тысячи долларов. Люди думают, что это реальные деньги. В какой-то момент, например, кто-то хочет вывести эти деньги. Ему говорят: "Слушай, зачем ты будешь так выводить, ты лучше внеси еще 1000 долларов, и мы тебе еще начислим"."Вот эти признаки, когда тебе что-то гарантируют, когда непонятно, откуда этот доход берется, чтобы его ежечасно, ежедневно выплачивать, и к нему пристегивается реферальная система. Это уже три основных признака, что тебя разводят просто".