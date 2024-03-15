Двое астанчан незаконно заработали на криптобирже свыше семи миллиардов тенге

"Установлено, что К. и С. в группе лиц по предварительному сговору в период с 01.02.2021 по 10.02.2023 на территории Астаны осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обмену цифровых активов - USDT - на платформе Binance за незаконное денежное вознаграждение, с извлечением дохода в особо крупном размере свыше семи миллиардов тенге", - говорится в сообщении суда.

Вступил в законную силу приговор в отношении жителей Астаны, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.27 декабря 2023 года двое астанчан были осуждены межрайонным судом по уголовным делам Астаны по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации в МФЦА и без лицензии.Приговором суда фигуранты дела были признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 214, частью 2, пунктом 2 УК РК и осуждены с учетом их роли в совершении преступления:- К. - к трем годам лишения свободы;- С. - к двум годам шести месяцам лишения свободы.Осужденным в соответствии со статьей 50 УК РК назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов, сроком на семь лет.Не согласившись с данным приговором, осужденные и их адвокаты обжаловали его, просили оправдать их.Однако приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу, так как вина осужденных доказана показаниями свидетелей, сведениями по кошелькам на платформе Binance, заключением экспертизы, а также негласными следственными действиями.