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Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз

Просмотров:316 Опубликовано: Сегодня, 11:36
Сколько дней казахстанцы отдохнут на Наурыз
Фото: Zakon.kz
В этом году Наурыз мейрамы казахстанцы будут праздновать целых пять дней, сообщает Zakon.kz.

Официально праздничными днями являются 21, 22 и 23 марта. Но к ним примкнули еще выходные дни суббота и воскресенье. В итоге казахстанцы отдохнут:


- при пятидневной рабочей неделе – пять дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник). День отдыха с субботы переносится на понедельник;

- при шестидневной рабочей неделе – четыре дня: 21, 22, 23 и 24 марта (четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Ранее сообщалось, что Наурыз в Казахстане с 2024 года будут праздновать по-новому. Празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама. Но отдыхать казахстанцы при этом официально будут три дня: с 21 по 23 марта.


Источник: zakon.kz
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