Казахстанец отсудил у КТЖ деньги за грязный вагон

"Истец вызвал сотрудников транспортной полиции, которые зафиксировали фото и видео санитарных нарушений. Учитывая, что пассажирам пришлось умываться и пользоваться грязной водой, спать в грязном вагоне, подвергая здоровье риску, истец обратился в суд с требованием возвратить стоимость билетов и взыскать моральный ущерб.

"В связи с чем суд, принимая во внимание степень испытываемых нравственных страданий истца и его несовершеннолетнего ребенка, форму вины ответчика, удовлетворил требование о взыскании морального вреда. Решением суда в пользу пассажиров взыскан моральный ущерб в размере 100 тысяч тенге и сумма представительских услуг в размере 200 тысч тенге", - говорится в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области.

Суд взыскал моральный вред в пользу пассажиров поезда, передает Tengri Travel со ссылкой на сообщение пресс-службы специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области.Суд рассмотрел гражданское дело по иску пассажиров о взыскании с АО "Пассажирские перевозки" материального и морального вреда. В августе прошлого года мужчина купил два билета на поезд Атырау - Актобе, себе и дочке. После посадки пассажиры обнаружили, что в вагоне поезда антисанитарные условия: пыль, грязь, ржавая вода из крана в туалете. На просьбы поменять места или переселить в другой вагон от бригадира вагона пассажир получил отказ.Факт антисанитарных условий в вагоне подтверждается материалами гражданского дела, возбужденными административными делами в отношении начальника участка и инструктора", - сообщили в суде.В суде отметили, что указанными недостатками нарушены права истцов как потребителей.Отметим, что суд не удовлетворил требование пассажира о возврате суммы, потраченной на билеты, так как перевозчик исполнил свои обязательства, доставив пассажиров до пункта назначения. Решение суда не вступило в законную силу.Отметим, АО "Пассажирские перевозки" является дочерним государственным предприятием компании "Казахстан темир жолы".