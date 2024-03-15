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Казахстанец отсудил у КТЖ деньги за грязный вагон

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Казахстанец отсудил у КТЖ деньги за грязный вагон
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Суд взыскал моральный вред в пользу пассажиров поезда, передает Tengri Travel со ссылкой на сообщение пресс-службы специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску пассажиров о взыскании с АО "Пассажирские перевозки" материального и морального вреда. В августе прошлого года мужчина купил два билета на поезд Атырау - Актобе, себе и дочке. После посадки пассажиры обнаружили, что в вагоне поезда антисанитарные условия: пыль, грязь, ржавая вода из крана в туалете. На просьбы поменять места или переселить в другой вагон от бригадира вагона пассажир получил отказ.

"Истец вызвал сотрудников транспортной полиции, которые зафиксировали фото и видео санитарных нарушений. Учитывая, что пассажирам пришлось умываться и пользоваться грязной водой, спать в грязном вагоне, подвергая здоровье риску, истец обратился в суд с требованием возвратить стоимость билетов и взыскать моральный ущерб.


Факт антисанитарных условий в вагоне подтверждается материалами гражданского дела, возбужденными административными делами в отношении начальника участка и инструктора", - сообщили в суде.

В суде отметили, что указанными недостатками нарушены права истцов как потребителей.

"В связи с чем суд, принимая во внимание степень испытываемых нравственных страданий истца и его несовершеннолетнего ребенка, форму вины ответчика, удовлетворил требование о взыскании морального вреда. Решением суда в пользу пассажиров взыскан моральный ущерб в размере 100 тысяч тенге и сумма представительских услуг в размере 200 тысч тенге", - говорится в сообщении пресс-службы специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области.


Отметим, что суд не удовлетворил требование пассажира о возврате суммы, потраченной на билеты, так как перевозчик исполнил свои обязательства, доставив пассажиров до пункта назначения. Решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, АО "Пассажирские перевозки" является дочерним государственным предприятием компании "Казахстан темир жолы".


Источник: tengrinews.kz
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