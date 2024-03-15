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Курьез на встрече министра труда с жителями Уральска: горожанин завел Светлану Жакыпову в тупик

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 13:15
Курьез на встрече министра труда с жителями Уральска: горожанин завел Светлану Жакыпову в тупик
кадр из видео
Заслушав доклад министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакыповой во время ее визита в Западно-Казахстанскую область, местный житель Арман Калиев предложил свое видение реальной социальной ситуации в стране, сообщает Qaz365.kz.

Как оказалось, 38 лет Арман Калиев прожил в городе Уральск и сейчас глубоко интересуется экономическим и социальным положением Казахстана. По его словам, производства в стране практически нет. Компании зависят от привозного сырья. Существует сервисная модель экономики.

«В презентации вы показываете зарплату в Казахстане в тенге, но это неправильно. Нужно показывать в долларах, т.к. мы все покупаем в валюте, и нефть у нас покупают в валюте. Например, в 2013 году средняя заработная плата была 137 000 тенге (890 долларов США), минимальная заработная плата – 18 660 тенге. Прошло 10 лет, в 2023 году средняя зарплата составила 340 тысяч тенге - это 745 долларов. Подорожало все. Мы как «банановая республика». Что будем делать, когда бананы закончатся?» - спросил министра Арман Калиев.


По словам жителя Уральска, за 10 лет значительно выросли цены и на продукты питания. Стоимость капусты в 2013 году составляла 29 тенге, сейчас – 250 тенге. Фактический рост в 9 раз. Бананы стоили 205 тг, сейчас 1200 тг. Баранина в 2013 году была по 1100 тг, а сейчас не менее 3000 тг. Говядина стоила 1160тг, а сейчас от 2500тг и дороже.

«Вот где кроются настоящие цифры. За 10 лет наши зарплаты снизились на 17 процентов. Однако цены на продукты питания выросли в несколько раз. Казахстан – страна, зависимая от сырья. Если завтра цена нефти упадет на бирже, мы превратимся в Гондурас или Зимбабве. Более того, наше геополитическое положение тоже выгодно. "Если бы мы были на африканском континенте с такими природными богатствами, мы бы не пошли дальше Зимбабве", - сказал Арман Калиев.


Светлана Жакыпова настолько впечатлилась вопросом, что вместо комментариев просто пригласила Армана работать в своем министерстве.

«Уважаю таких парней, прямо в точку», «Он очень хорошо все сказал», «Вы должны немедленно сделать его помощником министра», «Умный парень», «Молодец, гражданин!», «Думаю, у министра просто не было ответа, она не ответила и решила позвать на работу», - прокомментировали видео пользователи сети.


Источник: qaz365.kz
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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:21
Правильно, такие и должны сидеть в кресле министра а не помощником devil
 
 

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