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Чехия выдала Казахстану подозреваемого: ему грозит до 10 лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:35
Чехия выдала Казахстану подозреваемого: ему грозит до 10 лет
кадр из видео
Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из Чехии в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры.

15 марта сотрудниками Генеральной прокуратуры, МВД при содействии МИД Казахстана из Чехии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 миллионов тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги.


После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В январе 2024 года он задержан на территории Чехии", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.




Подозреваемый водворен в следственный изолятор. По официальным данным, за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Отметим, в этом году в Казахстан уже экстрадировали нескольких подозреваемых из Азербайджана, Грузии, Испании, Польши.

В феврале сотрудниками Генпрокуратуры, Интерпола МВД Казахстана при содействии МИД Казахстана из Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды.

Гражданина Турции экстрадировали из Азербайджана в Казахстан. Мужчина подозревается в том, что вошел в состав ОПГ и принимал участие в контрабандном вывозе золота из Казахстана.

В январе этого года генпрокурор Казахстана Берик Асылов провел встречи с министром юстиции ОАЭ и генеральным прокурором этой страны. Стороны обсудили вопросы расширения межведомственного сотрудничества и обеспечения международной безопасности.


Источник: tengrinews.kz
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