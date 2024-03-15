Чехия выдала Казахстану подозреваемого: ему грозит до 10 лет

"Он подозревается в том, что весной 2021 года предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров народного потребления из Казахстана в Россию, затем путем обмана завладел товаром потерпевшего на сумму около 19 миллионов тенге и, реализовав его другим лицам, присвоил деньги.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В январе 2024 года он задержан на территории Чехии", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из Чехии в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры.15 марта сотрудниками Генеральной прокуратуры, МВД при содействии МИД Казахстана из Чехии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.Подозреваемый водворен в следственный изолятор. По официальным данным, за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.Отметим, в этом году в Казахстан уже экстрадировали нескольких подозреваемых из Азербайджана, Грузии, Испании, Польши.В феврале сотрудниками Генпрокуратуры, Интерпола МВД Казахстана при содействии МИД Казахстана из Королевства Испания для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый в участии в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды.Гражданина Турции экстрадировали из Азербайджана в Казахстан. Мужчина подозревается в том, что вошел в состав ОПГ и принимал участие в контрабандном вывозе золота из Казахстана.В январе этого года генпрокурор Казахстана Берик Асылов провел встречи с министром юстиции ОАЭ и генеральным прокурором этой страны. Стороны обсудили вопросы расширения межведомственного сотрудничества и обеспечения международной безопасности.