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Токаев объяснил новую концепцию празднования Наурыза

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Токаев объяснил новую концепцию празднования Наурыза
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Касым-Жомарт Токаев объяснил новую концепцию празднования Наурыза. Как заявил Президент, важнейшей задачей является укрепление нашей национальной идентичности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая на заседании Национального курултая, Глава государства напомнил о своем интервью газете Egemen Qazaqstan, в котором он сказал о том, что нам следует начать по-новому отмечать Наурыз.

"Буквально на днях была принята специальная концепция. Разумеется, это никоим образом не означает отказ от празднования Нового года, который мы продолжим встречать вместе с мировым сообществом. При этом будем повышать значимость Наурыз мейрамы и существенно обогащать его содержание", - заявил Токаев.


Президент отметил, что каждый день праздничного периода, начинающийся с Көрісу күні, теперь имеет свое собственное название. Один из них посвящен национальной одежде.

"В прошлом году во время проведения ауызашара я специально останавливался на этом вопросе. Некоторые крупные компании и учебные заведения уже вводят практику ношения одежды в национальном стиле. Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас", - сказал Глава государства.


По словам Касым-Жомарта Токаева, в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черные одеяния людей. Облачение во все черное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом.

"Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность. Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям. Мы должны опираться на тысячелетние религиозные знания и духовные ориентиры именно наших предков", - подчеркнул Президент.


Глава государства также отметил, что для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка.

"Свойственные ханафизму интеллектуальное восприятие мира и свободомыслие создали предпосылки для исламского ренессанса, расцвета искусства и науки в нашем регионе, появления таких великих мыслителей, как аль-Фараби. Следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, основоположника тюркского суфизма, внесшего огромный вклад в распространение и утверждение ислама в Великой степи. Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


Источник: tengrinews.kz
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