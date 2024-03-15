В Казахстане зарегистрировано рекордное число машин старше 20 лет

На машины в возрасте от 10 до 20 лет приходится около 30%, или 43 тыс. машин. Доля новых машин (до трех лет) второй месяц подряд держится на уровне 7,2%, или 10,7 тыс.

В начале марта премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депзапрос сообщил, что в 2015 году, когда только вводился утильсбор, в Казахстане насчитывалось 4 млн машин, из них 75,4% (2,9 млн) были в возрасте более 10 лет и только 8,4% (326 тыс.) – до трех лет.

По его словам, утильсбор нужен для того, чтобы сдержать ввоз старых машин и омолодить автопарк страны путем приобретения новых автомобилей, в том числе отечественного производства.

В обозримом будущем Минпромстрой снижать тарифы утильсбора не собирается. Об этом 5 марта заявила пресс-служба ведомства.

В Казахстане в январе на учет поставили 134,5 тыс. легковых автомобилей. Из них 37% (более 53,6 тыс.) были старше 20 лет. Это самый высокий показатель с начала прошлого года, сообщает Первое кредитное бюро со ссылкой на данные Бюро нацстатистики.Больше всего старых машин зарегистрировано в Жамбылской области (63%) и Жетісу (66%). Чаще всего новые машины завозят жители Астаны и Атырау (по 11%).На начало 2022 года доля автомобилей старше 10 лет уже составила 63%, а автомобилей до трех лет – 13,6%. Однако после снижения утильсбора на 50% было зафиксировано увеличение количества старых машин.В Казахстане сумма утильсбора составляет до 2 млн тенге, также имеется сбор за первичную регистрацию для новых автомобилей – 1 тыс. тенге, для автомобилей от 2 до 3 лет – 185 тыс. тенге, старше 3-х лет – 1,8 млн тенге.