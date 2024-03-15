Расширение добычи на Тенгизе вновь подорожает – Bloomberg

По словам людей, знакомых с этим вопросом, крупная разработка, проводимая компанией «Тенгизшевройл», 50% которой принадлежит Chevron, а 25% и 20% Exxon Mobil Corp. и «КазМунайГазу» соответственно, увеличение добычи нефти на казахстанском месторождении Тенгиз, обойдется примерно в $48,5 млрд.

В заявлении Chevron 14 марта говорится, что ее прогноз по общей стоимости проекта расширения Тенгиза «остается неизменным по сравнению с диапазонами, которые мы предоставили в наших последних отчетах о доходах», которые предполагали увеличение на 3-5%. В дополнение к целевой стоимости проекта в размере $45,2 млрд, в июле 2021 года компания заявила, что существует непредвиденный расход в размере $1,9 млрд в связи с неопределенностью графика, вызванной пандемией Covid-19.

Полный запуск проекта по расширению добычи на месторождении Тенгиз компании Chevron, который должен привести к росту добычи на 260 тыс. баррелей в сутки или примерно на 40%, будет отложен до конца 2024 года из-за задержек на заключительных этапах разработки стоимостью $45 млрд, сообщалось в сентябре 2023 года. Задержка происходит в то время, когда экспорт сырой нефти из Казахстана приобретает все большее значение для Европы, запретившей большую часть импорта российской нефти в ответ на вторжение РФ в Украину.

Проект расширения добычи на месторождении Тенгиз обойдется акционерам в $48,5 млрд по сравнению с предыдущим бюджетом в $45,2 млрд, сообщил со ссылкой на источники Bloomberg.Chevron, сообщая о своих доходах за третий квартал 2023 года, отметил, что бюджет по Тенгизу, ранее установленный на уровне $45,2 млрд, вырос примерно на 4% из-за более медленного, чем ожидалось, запуска. По словам людей, попросивших не называть их имен, на проект будет потрачено еще $1,5 млрд, отмечает агентство.Запуск проекта будущего расширения был перенесен на второй квартал 2025 года. Он значительно превысил свой первоначальный бюджет в $37 млрд, а дата запуска уже дважды переносилась по сравнению с первоначальным планом на середину 2022 года.