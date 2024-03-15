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Казахстанских риелторов начнут штрафовать за рекламу проблемного жилья

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:44
Казахстанских риелторов начнут штрафовать за рекламу проблемного жилья
Фото: коллаж kursiv.media
В правительстве Казахстана хотят ввести штрафы за недобросовестную рекламу проблемных и незаконных объектов риелторами. Об этом говорится в ответе первого заместителя премьер-министра Романа Скляра на депутатский запрос. Эту норму планируют внести в законопроект по долевому строительству, который сейчас обсуждают в мажилисе.

В документе уже предусмотрены поправки, которые запрещают заключать предварительные договоры на покупку помещений в строящихся домах и ограничивают рекламу объектов без разрешений на привлечение денег дольщиков.

«Также планируется внести изменения в Кодекс «Об административных правонарушениях» в части возможного привлечения к ответственности риелторов и других лиц, участвующих в незаконной рекламе. Сейчас проводится обсуждение данных поправок с экспертным сообществом и государственными органами, после чего они будут включены в законопроект по долевому строительству в рамках рабочей группы в мажилисе», — сообщается в ответе.


Ранее «Курсив» писал, что власти также хотят ужесточить наказание для застройщиков за рекламу еще недостроенных домов. Сумма штрафа будет увеличена до 7,4 млн тенге. Эти поправки направлены на предотвращение «появления новых проблемных объектов» и привлечения средств дольщиков в обход законодательства.

Кроме того, мажилисмен Геннадий Шиповских предложил повысить штрафы за несвоевременную сдачу домов в эксплуатацию.


Источник: kursiv.media
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