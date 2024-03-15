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Свыше Т50 тыс. за «двушку» с одним жителем – астанчане получили новые счета за коммуслуги

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:16
Свыше Т50 тыс. за «двушку» с одним жителем – астанчане получили новые счета за коммуслуги
Фото из открытых источников
Астана. 15 марта. КазТАГ – В Астане, где около месяца назад горожане жаловались на непривычно высокие суммы в счетах на оплату коммунальных услуг, на днях жители начали получать новые счета, и в них суммы на оплату, согласно жалобам, стали еще выше.

«Выставлена квитанция: Т50 474,49. Астана ЕРЦ», - говорится в квитанции, копию которой редакции КазТАГ в пятницу предоставил житель Астаны.


Он прописан и проживает один в двухкомнатной квартире в жилом комплексе Sezim Qala.

«Долгов нет», - отметил астанчанин, отметив, что оплачивает комуслуги исправно и в срок.


Еще одна жительница Астаны поделилась, что ей выставили счет за коммуслуги в однокомнатной квартире, в которой она проживает одна, на сумму около Т25 тыс., тогда как ранее платила в среднем около Т15 тыс.

Примечательно, что на сайте комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) сегодня опубликован пресс-релиз под названием «АО «Астана-Теплотранзит» снижен тариф на тепло».

«В ходе анализа деятельности АО «Астана-Теплотранзит» выявлены нарушения в виде необоснованно полученного дохода из-за увеличения объемов оказываемых услуг, а также, в части неправомерного использования средств тарифной сметы, направленных на объекты, не находящихся на балансе субъекта. В результате, департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Астана принял меры реагирования в соответствии с законом Республики Казахстан «О естественных монополиях», в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа. Таким образом, восстановлены права потребителей на общую сумму Т3 149 711 000, с учетом ставки рефинансирования. Принятые меры повлекли к снижению тарифа на тепло для конечного потребителя на 8%», - сказано в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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