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Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим

Просмотров:9 Опубликовано: Вчера, 23:57
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В департаменте полиции Алматы подтвердили смерть бизнесмена Бахыта Ибрагима, передает Tengrinews.kz.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Назначена экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.


Напомним, в ноябре 2020 года бывший акционер Qazaq Вanki Бахыт Ибрагим был осужден на 8 лет лишения свободы. Его признали виновным в хищении из Bank RBK.


В 2024 году стало известно, что Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе.

По данным некоторых СМИ, Бахыт Ибрагим - бывший зять экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.


Источник: tengrinews.kz
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