Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Назначена экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Напомним, в ноябре 2020 года бывший акционер Qazaq Вanki Бахыт Ибрагим был осужден на 8 лет лишения свободы. Его признали виновным в хищении из Bank RBK.

В департаменте полиции Алматы подтвердили смерть бизнесмена Бахыта Ибрагима, передает Tengrinews.kz.В 2024 году стало известно, что Ибрагим освободился из мест лишения свободы по завершении срока наказания с учетом времени нахождения в следственном изоляторе.По данным некоторых СМИ, Бахыт Ибрагим - бывший зять экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.