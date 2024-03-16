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Средний срок страховых выплат по европротоколу сократился до девяти дней в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 00:05
Средний срок страховых выплат по европротоколу сократился до девяти дней в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 15 марта. КазТАГ – Алена Субботина. Средний срок страховых выплат участникам ДТП с применением европротокола сократился до девяти дней в Казахстане, сообщила заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мария Хаджиева.

«По самому массовому классу – по обязательному автострахованию введен упрощенный порядок урегулирования ДТП – это европротокол. Европротокол у нас действует с 1 января 2024 года. На сегодняшний день было оформлено 1341 заявление и по 1023 из ним уже осуществлены выплаты. Сумма страховых выплат составила Т195,3 млн. Средний срок страховой выплаты сократился до девяти дней», - сказала Хаджиева на брифинге в СЦК в пятницу.


Зампред АРРФР отметила интерес казахстанцев к новой услуге и напомнила основные условия применения европротокола: ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств, в результате вред причинен только транспортным средствам-участникам ДТП; наличие страхового полиса у обоих участников ДТП; страховая выплата до 100 МРП.


Источник: kaztag.kz
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