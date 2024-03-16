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Казахстанский миротворческий контингент прибыл в Дамаск

Просмотров:248 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Казахстанский миротворческий контингент прибыл в Дамаск
Фото: Акжигит Чукубаев/ Kazinform
Военнослужащие из Казахстана для выполнения самостоятельной миссии ООН на Ближнем Востоке благополучно прилетели в Сирию, передает корреспондент агентства Kazinform, который сопровождает наших миротворцев.

Первый эшелон в составе 139 человек 14 марта торжественно проводили в Алматы.

15 марта личный состав миротворческого контингента на трех самолетах С295 Сил воздушной обороны РК благополучно прибыл в Дамаск, далее направится в один из самых нестабильных регионов мира - Голанские высоты. Эта местность является спорной территорией, большая часть из которой находится под контролем Израиля и около 600 квадратных километров в восточной части находится в зоне влияния Сирии.

На сирийской территории казахстанцев встретили радушно с теплыми и доброжелательными эмоциями. Местные жители понимают, что военные из Казахстана прилетели для особой и важной работы по обеспечению порядка в ближневосточных зонах эскалаций.

При этом в сирийской столице миротворцам из Казахстана благоволила и природа. Погода стояла комфортная, с живительной прохладой и без палящего солнца.

После прохождения соответствующих процедур в аэропорту и отгрузки багажа наши военные направились на базу ООН.

Производится обустройство военных. Материально-техническое подразделение казахстанского контингента осуществляет соответствующую работу. При этом коллегами из других стран проводится всесторонняя поддержка вновь прибывших миротворцев.

В ближайшее время нашими военнослужащими планируется прием техники и вооружения, которые были направлены в Дамаск еще до прибытия миротворцев.

Как известно, о миротворческой миссии нашей страны официально объявили в начале этого года - 19 января.

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента вынес на рассмотрение депутатов предложение о направлении казахстанских миротворцев в страны Ближнего Востока и Африки.

Всего в рамках этой инициативы Главы государства Министерством обороны РК планируется направить в различные регионы около 430 военнослужащих нашей армии.

Таким образом, казахстанские военные в рамках миротворческой деятельности под собственным флагом будут нести службу в таких миссиях ООН, как «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах» (UNDOF, Сирия – Израиль), «Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия» (UNTSO, Палестина – Израиль), «Миссия ООН в Республике Южный Судан» (UNMISS, Южный Судан) и «Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее» (UNISFA, Судан).


Источник: Kazinform
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