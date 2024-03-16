"Вареники лепили ногами?" Обед в детском центре обсуждают казахстанцы

"Вегетарианский беш, очень ленивые вареники, вареники пережеванные, вареники ногами лепили, варениковая масса, вареники разленились, несвареники", - придумывают кашице в тарелке название пользователи.

"Руководством школы приняты меры дисциплинарного взыскания к ответственным за данное нарушение лицам. Кроме того, поставщик питания предупрежден о том, что при наличии трех актов бракеражной комиссии о допущенных нарушениях по организации питания, школа расторгнет с ним договор в судебном порядке", - сообщает отдел образования акимата Костаная.

Фото неаппетитного обеда в школьном мини-центре появилось в соцсетях и вызвало возмущение костанайцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Родители сфотографировали обед в костанайском мини-центре. В тарелке слипшееся тесто, хотя по меню у детей должны быть вареники. Автор публикации сообщил, что так кормят дошколят в школе №29 микрорайона Аэропорт. Публикация вызвала обсуждение, пользователи посчитали, что таким блюдом нельзя кормить детей.Комментаторы под постом стали предлагать свои версии для названия этому блюду.В отделе образования отреагировали на публикацию и сообщили, что по данному факту комиссией школы имени Бокейхана произведен осмотр продукции и составлен акт о несоблюдении правил организации школьного питания.Ранее казахстанцы обсуждали скудный прием пищи в государственном детском саду Алматы. В социальных сетях появилось видео, на котором дети макают хлеб в чай. Автор ролика сообщил, что кадры были сняты в детском саду №164. В управлении образования тогда сообщили, что была создана мониторинговая группа, в состав которой вошли руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения и заведующие детских садов, медсестры, для проведения детальной проверки, результаты которой обещали обнародовать.Отметим, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман поделился мнением, каким должно быть школьное питание. Ранее он посетил Швецию и Финляндию, где изучил опыт этих стран, считающийся наиболее передовым в области образования и питания школьников.