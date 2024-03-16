Карта опасных мест для детей появилась в ВКО

- В частности, с интеграцией действующих геоданных в пилотном режиме создана Единая электронная (онлайн) карта опасных объектов для детей и размещена в социальной сети Instagram.

В Восточно-Казахстанской области в пилотном режиме разработали онлайн-платформу, где указаны опасные для детей объекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ВКО.Прокуратура района Самар в рамках дорожной карты по обеспечению безопасности детей и комплексной программы профилактики травматизма совместно с отделом образования подготовила пилотный паспорт опасных для детей объектов.По ссылке можно увидеть фото заброшенных строек, домов, котлованов, водоемов, трансформаторных будок и канализационных люков.- Для удобства любой гражданин может сообщить об опасном месте для пополнения списка. Есть возможность обозначить проблемы, добавить собственное описание, фото-, видео. По мере устранения недостатков на карте можно оценить эффективность работы уполномоченных органов, - говорится в сообщении прокуратуры ВКО.Источник: Tengrinews.kz