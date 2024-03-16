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Карта опасных мест для детей появилась в ВКО

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Карта опасных мест для детей появилась в ВКО
Фото: Pixabay
В Восточно-Казахстанской области в пилотном режиме разработали онлайн-платформу, где указаны опасные для детей объекты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ВКО.

Прокуратура района Самар в рамках дорожной карты по обеспечению безопасности детей и комплексной программы профилактики травматизма совместно с отделом образования подготовила пилотный паспорт опасных для детей объектов.

- В частности, с интеграцией действующих геоданных в пилотном режиме создана Единая электронная (онлайн) карта опасных объектов для детей и размещена в социальной сети Instagram.


Карта опасных мест для детей появилась в ВКО


По ссылке можно увидеть фото заброшенных строек, домов, котлованов, водоемов, трансформаторных будок и канализационных люков.

- Для удобства любой гражданин может сообщить об опасном месте для пополнения списка. Есть возможность обозначить проблемы, добавить собственное описание, фото-, видео. По мере устранения недостатков на карте можно оценить эффективность работы уполномоченных органов, - говорится в сообщении прокуратуры ВКО.

Источник: Tengrinews.kz


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