Кто виноват в том, что школьный бухгалтер украл 413 миллионов тенге

В суде выяснилось, что почти за 8 лет в школе, где работал бухгалтер–игроман, госаудит не провел ни одной плановой проверки, передает "Диапазон" @gazeta_diapazon.



Ранее «Диапазон» уже сообщал о том, что бывшего бухгалтера–игромана школы №55 приговорили к 7 годам лишения свободы за то, что в течение почти 8 лет он украл 413 миллионов тенге. Дело было резонансным.



В этой истории многих удивляло то, как при наличии всевозможных контролирующих госорганов, госаудита, он сумел в одиночку несколько лет заниматься преступными махинациями.



В ходе разбирательств судья Алиева выявила причины, которые в конечном итоге привели к хищению бюджетных средств в особо крупном размере. Оказалось, что за период с 2019 по 2023 год в школе №55 не проводилось ни одной государственной аудиторской проверки на предмет нецелевого использования бюджетных средств. Также в течение почти 8 лет госаудит не провел в этом учебном заведении ни одной плановой проверки.



Суд вынес частное постановление в адрес министерства финансов с требованием принять меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись.