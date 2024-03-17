«На сегодняшний день аэропорт города Шымкент передан в доверительное управление АО «Авиакомпания «SCAT», которое за счет собственных средств завершает строительство нового терминала для увеличения пропускной способности от 150 до 2000 пассажиров в час», – сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.

У компании имеются дочерние предприятия – 100% АО «Международный аэропорт Аулие-Ата» в Таразе и 70% АО «Авиакомпания «Южное небо». В 2022 году SCAT купил 40% в египетской авиакомпании Red Sea Airlines.

Шымкент. 17 марта. КазТАГ – Аэропорт Шымкента передан в управление авиакомпании SСAT, передает корреспондент агентства.В ноябре 2023 года министр транспорта Марат Карабаев говорил, что аэропорт Шымкента будет передан отечественному инвестору.