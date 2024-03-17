Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.58 KZT
  • €1 = 488.55 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Аэропорт Шымкента передан в управление авиакомпании SСAT

Просмотров:289 Опубликовано: Вчера, 19:34
Аэропорт Шымкента передан в управление авиакомпании SСAT
Фото из открытых источников
Шымкент. 17 марта. КазТАГ – Аэропорт Шымкента передан в управление авиакомпании SСAT, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день аэропорт города Шымкент передан в доверительное управление АО «Авиакомпания «SCAT», которое за счет собственных средств завершает строительство нового терминала для увеличения пропускной способности от 150 до 2000 пассажиров в час», – сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.


В ноябре 2023 года министр транспорта Марат Карабаев говорил, что аэропорт Шымкента будет передан отечественному инвестору.

У компании имеются дочерние предприятия – 100% АО «Международный аэропорт Аулие-Ата» в Таразе и 70% АО «Авиакомпания «Южное небо». В 2022 году SCAT купил 40% в египетской авиакомпании Red Sea Airlines.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика