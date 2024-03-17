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Назван размер штрафа за продажу насвая

Просмотров:447 Опубликовано: Вчера, 19:37
Назван размер штрафа за продажу насвая
кадр из видео
Назван размер штрафа за продажу насвая. Об ответственности за незаконную продажу и распространение некурительных табачных изделий рассказали в МВД, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.

Как подчеркнул официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, в целях обеспечения принципа "Закон и Порядок” органы внутренних дел совместно с общественностью с 18 по 31 марта будет проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие.

В частности, будет проводиться праворазъяснительная работа среди населения о вреде потребления насвая и необходимости соблюдения предпринимателями запрета на его реализацию.

"В настоящее время Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тысяч тенге", - сообщил Алекешев.


В случае выявления фактов нарушения правил торговли виновные лица будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

"Обращаю ваше внимание, что в Парламенте Республике Казахстан находится проект закона о введении уголовной ответственности за ввоз, производство, продажу и распространение вейпов и некурительных табачных изделий. Уважаемые граждане, указанные мероприятия направлены на обеспечение здоровья, в первую очередь молодого поколения как будущее Казахстана, – отметил начальник департамента", – добавил Шынгыс Алекешев.


Напомним, 15 марта Президент выступил на третьем заседании Национального курултая, которое проходит в Атырау. Токаев высказался о вреде наркотиков и других пагубных для здоровья казахстанцев веществ.


Источник: tengrinews.kz
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