"В настоящее время Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения" предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП или свыше 92 тысяч тенге", - сообщил Алекешев.

"Обращаю ваше внимание, что в Парламенте Республике Казахстан находится проект закона о введении уголовной ответственности за ввоз, производство, продажу и распространение вейпов и некурительных табачных изделий. Уважаемые граждане, указанные мероприятия направлены на обеспечение здоровья, в первую очередь молодого поколения как будущее Казахстана, – отметил начальник департамента", – добавил Шынгыс Алекешев.

Назван размер штрафа за продажу насвая. Об ответственности за незаконную продажу и распространение некурительных табачных изделий рассказали в МВД, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.Как подчеркнул официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, в целях обеспечения принципа "Закон и Порядок” органы внутренних дел совместно с общественностью с 18 по 31 марта будет проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие.В частности, будет проводиться праворазъяснительная работа среди населения о вреде потребления насвая и необходимости соблюдения предпринимателями запрета на его реализацию.В случае выявления фактов нарушения правил торговли виновные лица будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.Напомним, 15 марта Президент выступил на третьем заседании Национального курултая, которое проходит в Атырау. Токаев высказался о вреде наркотиков и других пагубных для здоровья казахстанцев веществ.