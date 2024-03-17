В ОАЭ задержали Максата Арипа – экс-главу Kazakhstan Kagazy, объявленного в розыск

Максат Арип руководил Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год. Напомним, что розыскное дело от 23 января 2024 года было зарегистрировано в Алматинской области по инициативе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Также, по информации на сайте компании, в 2018 году британский суд установил, что Максат Арип совершил мошенничество в отношении группы Kazakhstan Kagazy и ее инвесторов, и вынес решение передать наручные часы обвиняемого стоимостью 300 тыс. долларов в пользу частичного удовлетворения решения на сумму 315 млн долларов.

Бывшего генерального директора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа задержали в Объединенных Арабских Эмиратах. Он руководил компанией с 2003 по 2008 год, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.Он был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.Максат Арип – бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy PLC и АО "Казахстан Кагазы", об этом говорится на сайте компании.В 2019 году он был признан виновным в неуважении к суду за отказ передать свою коллекцию дорогих наручных часов и приговорен к двум годам тюремного заключения в Великобритании.