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В ОАЭ задержали Максата Арипа – экс-главу Kazakhstan Kagazy, объявленного в розыск

Просмотров:281 Опубликовано: Вчера, 20:35
В ОАЭ задержали Максата Арипа – экс-главу Kazakhstan Kagazy, объявленного в розыск
фото: Franco Vogt/Getty Images
Бывшего генерального директора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа задержали в Объединенных Арабских Эмиратах. Он руководил компанией с 2003 по 2008 год, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy Максат Арип, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

Он был объявлен в розыск департаментом экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Максат Арип руководил Kazakhstan Kagazy с 2003 по 2008 год. Напомним, что розыскное дело от 23 января 2024 года было зарегистрировано в Алматинской области по инициативе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).


Максат Арип – бывший генеральный директор Kazakhstan Kagazy PLC и АО "Казахстан Кагазы", об этом говорится на сайте компании.

Также, по информации на сайте компании, в 2018 году британский суд установил, что Максат Арип совершил мошенничество в отношении группы Kazakhstan Kagazy и ее инвесторов, и вынес решение передать наручные часы обвиняемого стоимостью 300 тыс. долларов в пользу частичного удовлетворения решения на сумму 315 млн долларов.


В 2019 году он был признан виновным в неуважении к суду за отказ передать свою коллекцию дорогих наручных часов и приговорен к двум годам тюремного заключения в Великобритании.


Источник: nur.kz
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