Следовавший из Казахстана пассажирский автобус опрокинулся на трассе в России, есть пострадавшие

"Произошло опрокидывание автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент – Новосибирск. Водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с трассы и опрокидывание автобуса на бок. В автобусе находилось 56 человек (двое из которых – водители), 54 пассажира из них три ребенка", – говорится в сообщении.

"Движение транспорта на данном участке дороги не затруднено. Пожарно-спасательными подразделениями автобус стабилизирован. Техника исправна. Водители самостоятельно выдвигаются на данном автобусе в Казахстан. Пассажирам предоставлен автобус для доставки к месту следования – в Новосибирск", – рассказали в МЧС.

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Шымкент – Новосибирск, опрокинулся в России, семь человек пострадали, сообщает Zakon.kz.По информации МЧС Алтайского края, ДТП произошло утром 17 марта на автомобильной дороге регионального значения в районе села Гришковка Немецкого национального района.По информации российского ведомства, всего пострадали семь человек. Они получили ушибы легкой степени. Всех осмотрели сотрудники скорой помощи. Один человек госпитализирован в городскую больницу Славгорода.