Заводам Казахстана разрешат работать вблизи жилых домов

Как отметила в своём запросе в правительство группа сенаторов, 160 предприятий в стране не соблюдают санитарно-защитные зоны. По мнению депутатов, властям нужно принять такое решение по этому вопросу, чтобы "ни арба не сломалась, ни вол не погиб".

"Положения о санитарно-защитных зонах разрабатываются как Минздравом, так и Министерством экологии и природных ресурсов. Они похожи друг на друга. Следует рассмотреть возможность унификации этих правил", – также отметили сенаторы.

"Эти поправки позволят уменьшать СЗЗ для действующих предприятий без установления нормативного расстояния от жилой зоны, в том числе для аэропортов. У субъекта есть право на уменьшение СЗЗ с учётом фактического расстояния от жилой зоны при наличии проекта уменьшения СЗЗ с расчётными данными, годичного цикла натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия (шум, вибрация, неонизирующее излучение) и оценки риска на здоровье населения (для объектов 1-2 классов опасности)", – сообщила Дуйсенова.

Так в стране собираются решить проблему массового несоблюдения санитарно-защитных зон.Решить проблему застройки вблизи промышленных предприятий и аэропортов в Казахстане хотят путём внесения поправок в санитарные правила, сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.Дуйсенова согласилась, что объединить экологические и санитарные правила целесообразно, а также, что несоблюдение санитарно-защитных зон – это "проблема для ряда промышленных предприятий, которые оказались вблизи жилой зоны населённых мест с учётом исторически сложившейся застройки". Как рассказала зампремьера, Минздрав уже разработал проект поправок в санитарные правила.По её словам, проект поправок уже прошёл общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, а национальная палата предпринимателей "Атамекен" и "заинтересованные ассоциации" дали на эти поправки свои экспертные заключения. Более того, в конце февраля проект одобрили и мажилисмены.