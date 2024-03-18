Осужденному за хищения экс-свату Назарбаева вернут 679 млн

В 2021 году Кайрат Боранбаев заключил договор с подрядчиком на строительство индивидуального жилого дома в Астане. Но ответчик допустил нарушения договора. Бизнесмен выиграл дело в апелляционном суде. передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на sputnik.kz
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Боранбаев ссылается на некачественное выполнение работ, отставание от графика, бездействие ответчика в отношении неоднократно направленных уведомлений о необходимости принятия срочных организационно-технических мер.
Подрядчик подал встречный иск и просил признать действительными выполненные работы, обязать Боранбаева принять товарно-материальные ценности и оплатить светильники на сумму 73,9 тыс евро.
Суд постановил взыскать с подрядчика 679 млн тенге и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 793 414 тенге. Апелляционную жалобу компании оставили без удовлетворения.
Напомним, 6 ноября 2023 года Кайрат Боранбаев был освобожден из мест лишения свободы.
20 октября суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.
19 октября экс-сват Назарбаева вернул государству месторождение и завод за 44 млрд тенге. Днем ранее ТРЦ и сеть фитнес-клубов Боранбаева перешли государству. Ранее компания, принадлежащая бизнесмену и бывшему свату первого президента, перечислила в фонд поддержки инфраструктуры и образования свыше 66 млн долларов США. Также он вернул государству активы на 90 млрд и перечислил в один из госфондов 30 млрд тенге, вместе с тем он отдал государству гостиницу в столице за 1,4 млрд тенге.
Напомним, Кайрата Боранбаева задержали 17 марта прошлого года. Он подозревался в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании Qazaq Gas. Действовал бизнесмен, по версии следствия, в сговоре с должностными лицами нацкомпании.
15 сентября нынешнего года в Астане прошел финальный суд над Кайратом Боранбаевым. Коллегия судей утвердила процессуальное соглашение, по условиям которого он и другие подсудимые признали вину, возместили ущерб и получили по шесть лет лишения свободы.