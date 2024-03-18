Осужденному за хищения экс-свату Назарбаева вернут 679 млн

Суд постановил взыскать с подрядчика 679 млн тенге и расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 793 414 тенге. Апелляционную жалобу компании оставили без удовлетворения.

19 октября экс-сват Назарбаева вернул государству месторождение и завод за 44 млрд тенге. Днем ранее ТРЦ и сеть фитнес-клубов Боранбаева перешли государству. Ранее компания, принадлежащая бизнесмену и бывшему свату первого президента, перечислила в фонд поддержки инфраструктуры и образования свыше 66 млн долларов США. Также он вернул государству активы на 90 млрд и перечислил в один из госфондов 30 млрд тенге, вместе с тем он отдал государству гостиницу в столице за 1,4 млрд тенге.