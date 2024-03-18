Сын акима ударил девочку в школе и сломал ей нос. Депутат винит пострадавшую

«Его оскорбила, материла, он разворачивается и со всего размаха ударяет. Три раза пытался обойти, она не давала, оскорбляла. Я даже не знаю, за кого быть. Просто в ступор вошла. Ну, реально. Девочка довела мальчика. Также многие доводят своих мужей, которые приходят домой пьяные, а там на него жена кидается своей женской силой, и мужик возьмет, с размаха ее ударит. Бывают такие, давайте будем честными», - говорит она в распространяемом видео.

«Согласно заключению экспертизы, нанесенные телесные повреждения относятся к легкой степени. Формально в действиях несовершеннолетнего усматривается состав правонарушения - умышленное нанесение легкого вреда здоровью. Учитывая, что подросток не достиг возраста с которого наступает ответственность, полицией привлечен к ответственности родитель за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее совершение им умышленного деяния. Материал направлен в суд для принятия решения», - прокомментировали в ДП.

В Сети появилась информация о том, что сын акима в Павлодаре ударил девочку в школе и сломал ей нос. Родителей мальчика оштрафовали, однако местный депутат Гульжайна Даримова считает, что в конфликте виновата пострадавшая, передает ИА «NewTimes.kz».Тем временем в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что конфликт между учащейся 7 класса и учащимся 6 класса произошел еще 10 января.Отмечается, что за возмещением материального ущерба потерпевшей необходимо обратиться в гражданском порядке в суд.