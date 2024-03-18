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Сын акима ударил девочку в школе и сломал ей нос. Депутат винит пострадавшую

Просмотров:790 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Сын акима ударил девочку в школе и сломал ей нос. Депутат винит пострадавшую
Фото: unsplash.com
В Сети появилась информация о том, что сын акима в Павлодаре ударил девочку в школе и сломал ей нос. Родителей мальчика оштрафовали, однако местный депутат Гульжайна Даримова считает, что в конфликте виновата пострадавшая, передает ИА «NewTimes.kz».

«Его оскорбила, материла, он разворачивается и со всего размаха ударяет. Три раза пытался обойти, она не давала, оскорбляла. Я даже не знаю, за кого быть. Просто в ступор вошла. Ну, реально. Девочка довела мальчика. Также многие доводят своих мужей, которые приходят домой пьяные, а там на него жена кидается своей женской силой, и мужик возьмет, с размаха ее ударит. Бывают такие, давайте будем честными», - говорит она в распространяемом видео.


Тем временем в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили, что конфликт между учащейся 7 класса и учащимся 6 класса произошел еще 10 января.

«Согласно заключению экспертизы, нанесенные телесные повреждения относятся к легкой степени. Формально в действиях несовершеннолетнего усматривается состав правонарушения - умышленное нанесение легкого вреда здоровью. Учитывая, что подросток не достиг возраста с которого наступает ответственность, полицией привлечен к ответственности родитель за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее совершение им умышленного деяния. Материал направлен в суд для принятия решения», - прокомментировали в ДП.


Отмечается, что за возмещением материального ущерба потерпевшей необходимо обратиться в гражданском порядке в суд.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 13:56
В любом случае девочек бить нельзя

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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