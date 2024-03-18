Пять выходных дней. В Казахстане началась праздничная неделя в честь Наурыза

Работающие пять дней в неделю смогут отдохнуть пять дней подряд: 21, 22, 23, 24, 25 марта (с четверга по понедельник). Работающие по шестидневке – с 21 по 24 марта (с четверга по воскресенье).

В Казахстане началась праздничная неделя в честь Наурыза. В эти праздники казахстанцы смогут отдохнуть пять дней подряд и посетить концерты. Только в Алматы и в Астане на Наурыз планируют провести более 700 мероприятий.В честь декады Наурызнама в Казахстане пройдет более 10 тыс. мероприятий. В Астане и Алматы – более 700.Жители столицы смогут посетить мероприятия Наурыз – береке Бастау, которые пройдут 21-22 марта на городской площади, на территории EXPO, у монумента «Қазақ елі», на площади монумента «Байтерек», в Центральном парке и в жилых массивах. Также 21 марта можно будет сходить фестиваль кочевых цивилизаций в Международном выставочном центре.23 марта пройдет международная экологическая акция «Час Земли» с 20:30 до 21: 30 и общенациональная экологическая акция «Тазару» в рамках проекта «Тазалық эстафетасы».Для алматинцев по традиции 21 марта пройдут концерты на главных площадях города. На площади «Астана» в 11:00 начнется концерт «Наурыз – береке Бастау» с участием звезд казахстанской эстрады. На площади Абая в 12:00 тоже можно будет посмотреть концерт «Наурыз» со звездами. Еще один концерт на площади Астана запланирован 21 марта, в 19:00.Помимо концертов, 21 марта алматинцы смогут поучаствовать в праздничном шествии «КӨШ. «НАУРЫЗ – ДУМАН!» по проспекту Абая до проспекта Абылай хана в 10:00. А на улицах Панфилова-Жибек жолы 21-23 марта в честь Наурыза пройдет развлекательно-познавательная программа.Мероприятия в честь декады Наурызнама будет проходить всю неделю. «Курсив» уже рассказывал о подробном расписании праздничных мероприятий в Алматы и Астане в эти дни.