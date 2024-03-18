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Токаев поздравил Путина с победой на выборах

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Токаев поздравил Путина с победой на выборах
Фото пресс-службы Акорды
Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава нашего государства отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера.

"Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие", - говорится в сообщении.


По данным ЦИК РФ после обработки 99,52 процента протоколов, Владимир Путин набирает 87,32 процента голосов на выборах президента России. У Николая Харитонова (депутат Госдумы от фракции КПРФ) 4,30 процента голосов, Владислава Даванкова (вице-спикер Государственной думы РФ, представитель партии "Новые люди") - 3,82 процента, Леонида Слуцкого (глава партии ЛДПР) - 3,20 процента.


Общая явка на выборах президента РФ составила 74,22 процента.


Источник: tengrinews.kz
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