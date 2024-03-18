Лето "с сюрпризом" прогнозируют казахстанцам синоптики

Казгидромет представил сезонный прогноз погоды на теплое время 2024 года - с апреля по октябрь, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы - в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, областей Жетысу и Абай.



Количество осадков в апреле ожидается около нормы на большей части республики, меньше нормы - в Западно-Казахстанской, Атырауской, на большей части Актюбинской, на северо-западе Костанайской, больше нормы - в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей, областей Жетысу и Абай.



В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части республики, около нормы - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, на большей части Акмолинской, Павлодарской областей.



Количество осадков в мае предполагается около нормы на всей территории Казахстана.



В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, в западной половине Актюбинской области.



Количество осадков в июне прогнозируется меньше нормы на большей части территории республики, около нормы - в Атырауской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, на севере Мангистауской, на северо-западе Костанайской, на юго-востоке Туркестанской, на юге Жамбылской, в юго-восточной половине Алматинской и области Жетысу, больше нормы – на северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской области.



В июле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории Казахстана.



Количество осадков в июле предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областях, на большей части Костанайской области, на крайнем севере Карагандинской области, меньше нормы – в юго-западной и южной половине РК.



В августе на большей части республики средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, выше нормы на 1 градус – в Алматинской, в области Жетысу, на большей части Жамбылской и Туркестанской областей.



Количество осадков в августе прогнозируется около нормы на большей части территории страны, меньше нормы - в области Улытау, в Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на большей части Алматинской, на западе областей Абай и Жетысу, на крайнем юге Павлодарской области, больше нормы – в Северо-Казахстанской, в северной половине Костанайской, на крайнем севере Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской областей.



Средняя за месяц температура воздуха в сентябре предполагается около нормы на большей части страны, выше нормы на 1 градус - в Западно-Казахстанской, в северной половине Атырауской, на северо-западе Актюбинской областей.



Количество осадков в сентябре предполагается меньше нормы на большей части Казахстана, около нормы - в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай и Жетысу, на большей части Жамбылской, в юго-восточной половине Акмолинской, на крайнем юго-востоке Туркестанской области.



В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части территории республики, около нормы - в Восточно-Казахстанской, на большей части Алматинской области, областей Абай и Жетысу.



Количество осадков в октябре прогнозируется меньше нормы на большей части Казахстана, около нормы – в Западно-Казахстанской, на большей части Восточно-Казахстанской, в северо-западной половине Атырауской, на крайнем северо-западе Актюбинской области, на крайнем северо-востоке области Абай.