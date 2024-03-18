МВД перестанет снимать и выкладывать извинения казахстанцев

"У людей, наоборот, возникает чувство, что как будто их уводят от ответственности таким способом. Как будто они ее избегают. Теперь вместо этого мы будем показывать, как они будут исполнять общественные работы. И тем самым будем обеспечивать принцип неотвратимости наказания. Народ должен знать, что все равны", - отметил официальный представитель МВД.

"Теперь мы не будем снимать. Если он (нарушитель - прим.) хочет публично принести извинения, то пусть он по своей инициативе на своей странице это делает. Но мы это никак не будем связывать с полицией", - заключил он.

В полиции Казахстана отказываются от практики записи на видео и размещения в соцсетях извинений казахстанцев, совершивших разные правонарушения. Об этом на встрече с журналистами сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Алекешева, такая практика создавала у населения ошибочное мнение о том, что нарушители не несут никакого наказания.Как добавил Чингиз Алекешев, МВД и раньше никого не заставляло приносить публичные извинения.