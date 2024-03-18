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Будут штрафовать за это автоматически: в МВД объяснили, как изменится работа камер

Просмотров:686 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Будут штрафовать за это автоматически: в МВД объяснили, как изменится работа камер
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане автоматически будет приходить штраф за проезд автомобилей на желтый свет. Нововведение объяснил официальный представитель МВД Чингис Алекешев, передает Tengri Auto.

"Желтый свет всегда был запрещающим, за это штрафуют, это есть и это было раньше. Просто сейчас в Астане и Алматы будут камерами выявляться и автоматически приходить штраф нарушителю.


Так будет во всех городах, где есть камеры "Сергек". В Астане точно начало работать. Единственное новшество, что это автоматически выявляется и направляется штраф", - сообщил Алекешев.


Ранее в полиции Алматы сообщили, будут ли штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора по камерам "Сергек".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 22:06
В Казахстане автоматически будет приходить штраф за проезд автомобилей на желтый свет.

Так проезд или выезд на перекресток? А что делать если не успеваешь остановиться двигаясь в прямом направлении? В ПДД запрещается применять резкое торможение в таком случае.
 
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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 21:58
Вот Мол..цы... Мол это глагол! При повороте на лево миллион водятлов попадут автоматом. Ведь их ни кто не пропускает... !!! Хай живе нью КЗ... Он же штрафостан.

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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