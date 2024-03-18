Будут штрафовать за это автоматически: в МВД объяснили, как изменится работа камер

В Казахстане автоматически будет приходить штраф за проезд автомобилей на желтый свет. Нововведение объяснил официальный представитель МВД Чингис Алекешев, передает Tengri Auto.
"Желтый свет всегда был запрещающим, за это штрафуют, это есть и это было раньше. Просто сейчас в Астане и Алматы будут камерами выявляться и автоматически приходить штраф нарушителю.
Так будет во всех городах, где есть камеры "Сергек". В Астане точно начало работать. Единственное новшество, что это автоматически выявляется и направляется штраф", - сообщил Алекешев.
Ранее в полиции Алматы сообщили, будут ли штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора по камерам "Сергек".