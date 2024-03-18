Будут штрафовать за это автоматически: в МВД объяснили, как изменится работа камер

"Желтый свет всегда был запрещающим, за это штрафуют, это есть и это было раньше. Просто сейчас в Астане и Алматы будут камерами выявляться и автоматически приходить штраф нарушителю.

Так будет во всех городах, где есть камеры "Сергек". В Астане точно начало работать. Единственное новшество, что это автоматически выявляется и направляется штраф", - сообщил Алекешев.

В Казахстане автоматически будет приходить штраф за проезд автомобилей на желтый свет. Нововведение объяснил официальный представитель МВД Чингис Алекешев, передает Tengri Auto.Ранее в полиции Алматы сообщили, будут ли штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора по камерам "Сергек".