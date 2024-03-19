Преступление, потрясшее Алматы: осужденный на 20 лет обратился в Верховный суд

62-летний осужденный по делу о жестоком убийстве женщины в одном из парков Алматы обратился в Верховный суд, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Ходатайство рассмотрено 22 февраля 2024 года. Ходатайство А. Иманкусова о пересмотре дела в кассационной инстанции отклонено. В первой инстанции дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей", - сообщили в Верховном суде на запрос редакции.
Напомним, что в апреле Алматы потрясло ужасное преступление. В магазине по улице Шолохова неизвестный мужчина оставил отрезанную женскую голову. На ноги была поднята вся полиция. Преступник был в маске и скрылся. Позже он был задержан правоохранительными органами. Им оказался 61-летний мужчина.
Как установило следствие, мужчина задумал жестокое убийство заранее, чтобы впечатлить свою сожительницу. Со своей жертвой мужчина познакомился в парке на улице Шолохова и предложил ей работу и место для ночлега. Женщина якобы имела проблемы с алкоголем.
"11 апреля с целью реализации преступного умысла И. вышел из дома в микрорайоне Айнабулак, направился в сквер, заранее приготовив нож и пакеты, куда намеревался сложить органы потерпевшей. Гражданин И. около 20:30, встретившись с А., приступил к реализации своего преступного плана. Он достал нож и нанес рану в шею женщины, повредив шейные артерии. Женщина скончалась в течение двух минут. Отчленив голову, гражданин А. положил ее в заранее приготовленный пакет", - сообщил в ходе судебного разбирательства прокурор.
На следующий день с целью вызвать резонанс в обществе мужчина принял решение отнести голову убитой в людное место, а точнее, в магазин колбасно-сырных изделий. Таким образом мужчина якобы отомстил продавщице за его ранее отвергнутые ухаживания.
Вернувшись домой, мужчина рассказал о произошедшем своей сожительнице. Сказал, что переживает за нее и будет защищать ее от подобных случаев. Через несколько дней он был задержан полицией.
Сам подсудимый свою вину в суде отрицал, заявив, что дело "сфабриковано".
Приговор ему был вынесен 28 сентября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы. Дело рассматривалось с участием присяжных. 61-летний обвиняемый в жестоком убийстве мужчина был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Позже осужденный в Алматы по делу о жестоком убийстве женщины подал апелляцию. Он просил суд признать его невиновным и оправдать. В ноябре апелляционная судебная коллегия Алматинского городского суда оставила приговор первой инстанции без изменения.
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