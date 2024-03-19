Что будет, если продать авто за тысячу тенге через банковское приложение в Казахстане

Развитие цифрового банкинга позволило автовладельцам продавать свои транспортные средства без необходимости посещать специализированные центры (СпецЦОН).

Согласно публикации на личной с странице в соцсетях независимого эксперта в сфере налогообложения Дмитрия Казанцева, такой подход может обернуться крупными денежными потерями в будущем.

Например, продавец совершил сделку на сумму 5 млн тенге, однако в мобильном приложении было указано, что сумма продажи составила 1 000 тенге.

"У человека, кто продал его (автомобиль – прим. ред.), у него появилось 5 млн тенге. И опять же, будет у налоговой вопрос: "Откуда деньги?". И ты как физлицо, если не можешь объяснить откуда, то отдай 10%", – отмечает Дмитрий Казанцев.

Особенно это актуально с введением всеобщего декларирования доходов и имущества в Казахстане, участниками которого станут практически все граждане в 2025 году. Так, ранее эксперт рассказывал, что казахстанцы сделают себе только хуже, пытаясь скрыть имущество и доходы в декларации.

Так, если такое имущество находилось у физлица во владении менее одного года (после покупки или получения по договору дарения) и теперь продается с наценкой, то за эту наценку придется заплатить 10% ИПН. Это обозначено в статье 331 Налогового кодекса РК "Доход от прироста стоимости при реализации имущества в Республике Казахстан физическим лицом".

Возможность оформить продажу авто в смартфоне является удобным инструментом. Однако фиктивные сделки по заниженным ценам грозят позже налоговыми проверками. Об этом читайте в материале NUR.KZ.При этом иногда казахстанцы осуществляют сделки по заниженным ценам, чтобы избежать налогов. Так, даже встречаются ситуации, когда покупатель "приобретает" автомобиль за 1 000 тенге через мобильное приложение банка, а остальную сумму отдает наличными деньгами или другим способом.Как отмечается в публикации, подобные действия грозят тем, что в будущем к продавцу могут возникнуть вопросы у налоговых органов.То есть в подобном случае налоговые органы воспримут эти 5 млн тенге как доход физлица, за который нужно уплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10% от этой суммы. То есть в итоге придется заплатить 500 000 тенге.Другие риски, связанные с налогамиНапомним, что казахстанцы рискуют столкнуться с высоким налогообложением при ранней продаже автомобиля или жилья.А если имущество было получено в наследство, то несвоевременно проведенная оценка и продажа в первый год владения грозят образованием налоговой задолженности. Тогда сумма платежа может оказаться довольно крупной.Поэтому казахстанцам следует ответственно относиться к вопросам налогообложения и помнить о том, что при попытках избежать их уплаты можно столкнуться с еще большими расходами.