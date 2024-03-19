Что будет, если продать авто за тысячу тенге через банковское приложение в Казахстане

Возможность оформить продажу авто в смартфоне является удобным инструментом. Однако фиктивные сделки по заниженным ценам грозят позже налоговыми проверками. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
Развитие цифрового банкинга позволило автовладельцам продавать свои транспортные средства без необходимости посещать специализированные центры (СпецЦОН).
При этом иногда казахстанцы осуществляют сделки по заниженным ценам, чтобы избежать налогов. Так, даже встречаются ситуации, когда покупатель "приобретает" автомобиль за 1 000 тенге через мобильное приложение банка, а остальную сумму отдает наличными деньгами или другим способом.
Согласно публикации на личной с странице в соцсетях независимого эксперта в сфере налогообложения Дмитрия Казанцева, такой подход может обернуться крупными денежными потерями в будущем.Риски "избегания" налогов
Как отмечается в публикации, подобные действия грозят тем, что в будущем к продавцу могут возникнуть вопросы у налоговых органов.
Например, продавец совершил сделку на сумму 5 млн тенге, однако в мобильном приложении было указано, что сумма продажи составила 1 000 тенге.
"У человека, кто продал его (автомобиль – прим. ред.), у него появилось 5 млн тенге. И опять же, будет у налоговой вопрос: "Откуда деньги?". И ты как физлицо, если не можешь объяснить откуда, то отдай 10%", – отмечает Дмитрий Казанцев.
То есть в подобном случае налоговые органы воспримут эти 5 млн тенге как доход физлица, за который нужно уплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10% от этой суммы. То есть в итоге придется заплатить 500 000 тенге.
Особенно это актуально с введением всеобщего декларирования доходов и имущества в Казахстане, участниками которого станут практически все граждане в 2025 году. Так, ранее эксперт рассказывал, что казахстанцы сделают себе только хуже, пытаясь скрыть имущество и доходы в декларации.
Другие риски, связанные с налогами
Напомним, что казахстанцы рискуют столкнуться с высоким налогообложением при ранней продаже автомобиля или жилья.
Так, если такое имущество находилось у физлица во владении менее одного года (после покупки или получения по договору дарения) и теперь продается с наценкой, то за эту наценку придется заплатить 10% ИПН. Это обозначено в статье 331 Налогового кодекса РК "Доход от прироста стоимости при реализации имущества в Республике Казахстан физическим лицом".
А если имущество было получено в наследство, то несвоевременно проведенная оценка и продажа в первый год владения грозят образованием налоговой задолженности. Тогда сумма платежа может оказаться довольно крупной.
Поэтому казахстанцам следует ответственно относиться к вопросам налогообложения и помнить о том, что при попытках избежать их уплаты можно столкнуться с еще большими расходами.
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