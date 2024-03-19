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Сколько Казахстан зарабатывает на нефти и куда ее продает

Просмотров:201 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Сколько Казахстан зарабатывает на нефти и куда ее продает
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Ключевую роль в экономике Казахстана играет нефть. Корреспондент Tengrinews.kz решила узнать, сколько именно наша страна зарабатывает на экспорте черного золота и куда направляются основные объемы этого сырья.

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на начало года текущие запасы нефти составили 4,4 миллиарда тонн.

Порядка 80 процентов всех извлекаемых запасов нефти приходится на следующие 10 крупных месторождений:

- Кашаган – 1 014,0 миллиона тонн;
- Тенгиз – 899,2 миллиона тонн;
- Карачаганак – 308,8 миллиона тонн (из них конденсат – 242,3 миллиона тонн);
- Узень – 123,3 миллиона тонн;
- Королевское – 57,1 миллиона тонн;
- Жанажол – 44,6 миллиона тонн (из них конденсат – 8,8 миллиона тонн);
- Каламкас – 41,5 миллиона тонн;
- Каражанбас – 37,9 миллиона тонн;
- Бузачи Северные – 35,1 миллиона тонн;
- Северная Трува – 33,9 миллиона тонн (из них конденсат – 1,4 миллиона тонн).

Сколько Казахстан зарабатывает на нефти и куда ее продает

Иллюстрация: Тengrinews.kz/Акмарал Карашон


Доля Казахстана в общей добыче составила 33,1 процента. На втором месте по добыче находятся США - 30,9 процента. На третьем страны Европы - 18,4 процента. После них идет Китай - 11,4 процента и другие страны – 2,7 процента.

При этом экспорт нефти по странам, согласно предоставленной информации, выглядит следующим образом:

1. ⁠Италия;
2.⁠ ⁠Нидерланды;
3.⁠ ⁠Китай;
4.⁠ ⁠Республика Корея;
5.⁠ ⁠Румыния;
6.⁠ ⁠Франция;
7.⁠ ⁠Турция;
8.⁠ ⁠Греция;
9.⁠ ⁠Сингапур.

Сколько Казахстан зарабатывает на нефти и куда ее продает

Иллюстрация: Тengrinews.kz/Акмарал Карашон


Сколько зарабатывает Казахстан на нефти?

В Министерстве финансов пояснили, что доходы от добычи и экспорта нефти формируются за счет налоговых отчислений организаций нефтяного сектора. Список организаций утверждается ежегодно совместным приказом министерств энергетики и финансов. Их размер во многом напрямую зависит от воздействия как внешних (мировая цена на нефть, расходы на транспортировку), так и внутренних (объемы добычи, дефицит сырья на внутреннем рынке, налоговые льготы по рентабельности и геологическим характеристикам) факторов.

Сведения о поступлениях за 2023 год от добычи и экспорта нефти выглядят таким образом:

- Налог на добычу полезных ископаемых от организаций нефтяного сектора - 1 282,5 миллиарда тенге;
- Рентный налог на экспорт от организаций нефтяного сектора – 452,0 миллиарда тенге;
- Вывозная таможенная пошлина на сырую нефть – 1 643,1 миллиарда тенге.

По нашим подсчетам, общая сумма от этих налогов составила более 3 триллионов тенге.

Что будет с нефтью?

Говоря о планах по увеличению добычи нефти, в Минэнерго сообщили, что в настоящее время ведутся работы по расширению производств на месторождениях Тенгиз и Кашаган. После этого объемы добычи нефти достигнут 100 миллионов тонн в год.

"Согласно законодательству нефть, добытая на территории Казахстана, направляется в первую очередь на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Остальную часть нефтедобывающие компании реализовывают исходя из собственных экономических интересов", - сообщили в ведомстве.


В настоящее время в Казахстане идут разведочные работы по возможным потенциалам сланцевых залежей для поиска новых месторождений нефти. Министерство энергетики сотрудничает с промышленными партнерами и международными организациями для оптимизации добычи "черного золота". Привлечены такие ведущие мировые нефтяные компании, как Chevron, Eni, Shell, CNPC и другие, которые внедряют современные технологии.

Отметим: Всемирный банк в докладе об экономике Казахстана прогнозирует, что в 2024 году нашу страну ожидает умеренное ускорение темпов роста экономики, при котором прогнозируемый рост реального ВВП составит 4 процента. Главным двигателем роста называются углеводородный сектор и увеличение добычи нефти.


Источник: tengrinews.kz
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