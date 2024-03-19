Сколько Казахстан зарабатывает на нефти и куда ее продает

Иллюстрация: Тengrinews.kz/Акмарал Карашон

Иллюстрация: Тengrinews.kz/Акмарал Карашон

"Согласно законодательству нефть, добытая на территории Казахстана, направляется в первую очередь на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Остальную часть нефтедобывающие компании реализовывают исходя из собственных экономических интересов", - сообщили в ведомстве.

Ключевую роль в экономике Казахстана играет нефть. Корреспондент Tengrinews.kz решила узнать, сколько именно наша страна зарабатывает на экспорте черного золота и куда направляются основные объемы этого сырья.В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на начало года текущие запасы нефти составили 4,4 миллиарда тонн.Порядка 80 процентов всех извлекаемых запасов нефти приходится на следующие 10 крупных месторождений:- Кашаган – 1 014,0 миллиона тонн;- Тенгиз – 899,2 миллиона тонн;- Карачаганак – 308,8 миллиона тонн (из них конденсат – 242,3 миллиона тонн);- Узень – 123,3 миллиона тонн;- Королевское – 57,1 миллиона тонн;- Жанажол – 44,6 миллиона тонн (из них конденсат – 8,8 миллиона тонн);- Каламкас – 41,5 миллиона тонн;- Каражанбас – 37,9 миллиона тонн;- Бузачи Северные – 35,1 миллиона тонн;- Северная Трува – 33,9 миллиона тонн (из них конденсат – 1,4 миллиона тонн).Доля Казахстана в общей добыче составила 33,1 процента. На втором месте по добыче находятся США - 30,9 процента. На третьем страны Европы - 18,4 процента. После них идет Китай - 11,4 процента и другие страны – 2,7 процента.При этом экспорт нефти по странам, согласно предоставленной информации, выглядит следующим образом:1. ⁠Италия;2.⁠ ⁠Нидерланды;3.⁠ ⁠Китай;4.⁠ ⁠Республика Корея;5.⁠ ⁠Румыния;6.⁠ ⁠Франция;7.⁠ ⁠Турция;8.⁠ ⁠Греция;9.⁠ ⁠Сингапур.В Министерстве финансов пояснили, что доходы от добычи и экспорта нефти формируются за счет налоговых отчислений организаций нефтяного сектора. Список организаций утверждается ежегодно совместным приказом министерств энергетики и финансов. Их размер во многом напрямую зависит от воздействия как внешних (мировая цена на нефть, расходы на транспортировку), так и внутренних (объемы добычи, дефицит сырья на внутреннем рынке, налоговые льготы по рентабельности и геологическим характеристикам) факторов.- Налог на добычу полезных ископаемых от организаций нефтяного сектора - 1 282,5 миллиарда тенге;- Рентный налог на экспорт от организаций нефтяного сектора – 452,0 миллиарда тенге;- Вывозная таможенная пошлина на сырую нефть – 1 643,1 миллиарда тенге.По нашим подсчетам, общая сумма от этих налогов составилаГоворя о планах по увеличению добычи нефти, в Минэнерго сообщили, что в настоящее время ведутся работы по расширению производств на месторождениях Тенгиз и Кашаган. После этого объемы добычи нефти достигнут 100 миллионов тонн в год.В настоящее время в Казахстане идут разведочные работы по возможным потенциалам сланцевых залежей для поиска новых месторождений нефти. Министерство энергетики сотрудничает с промышленными партнерами и международными организациями для оптимизации добычи "черного золота". Привлечены такие ведущие мировые нефтяные компании, как Chevron, Eni, Shell, CNPC и другие, которые внедряют современные технологии.Отметим: Всемирный банк в докладе об экономике Казахстана прогнозирует, что в 2024 году нашу страну ожидает умеренное ускорение темпов роста экономики, при котором прогнозируемый рост реального ВВП составит 4 процента. Главным двигателем роста называются углеводородный сектор и увеличение добычи нефти.