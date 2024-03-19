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Сколько денег понадобится на смену герба в Казахстане, спросили главу Минфина

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Сколько денег понадобится на смену герба в Казахстане, спросили главу Минфина
фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images
На брифинге в правительстве главу Минфина спросили, делало ли ведомство расчет по стоимости возможной смены герба в стране, и считает ли он эти дорогие траты оправданными, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Давайте мы сначала решим, нужно ли его менять. Вы же сами прекрасно знаете, решение же не принято. Было сказано, если общество в своем большинстве поддержит, создадим специальную комиссию, создадим … там же нужен будет эскизный проект, это большая работа, а в ее рамках мы уже посчитаем. (…)


Вы прекрасно знаете, что изменение герба обсуждается уже определенный период. Президент на Национальном курултае предложил обсудить этот вопрос. Он сказал, что если общество выразит общую поддержку по данному вопросу, то надо его в дальнейшем обсудить. Для этого будет создана специальная комиссия, которая предметно рассмотрит этот вопрос, и в случае положительного решения этого вопроса будут вытекать все остальные по расходам", – заявил министр финансов Мади Такиев.


Таким образом, министр финансов пока не назвал ни возможную сумму по смену герба, ни источник финансирования.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 12:31
Уйдут всего лишь миллиарды...
 
 

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