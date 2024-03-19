Казахстанцам выставили налоги на авто, которых у них уже нет: что говорят в КГД

"В общем, сейчас отправляют всем налоги на транспортные средства. Налоги приходят неправильные. Списки вы можете проверить в eGov. В списке попадаются автомобили с прошлых лет. Поэтому, прежде чем заплатить, проверяйте обязательно", - говорит мужчина на видео.

"Мне пришли налоги за три авто, которых уже нет более двух лет", "Я продал машину в сентябре прошлого года. До продажи все уплатил. И сейчас 12 тысяч выставили", "У нас тоже такая проблема. 12 лет назад продали, каждый год нам выписывает налог", "Я плачу налог уже 15 лет за машину, которую когда-то продал по договору купли-продажи, машины уже давно нет", "Я тоже в шоке, мне за 7 проданных пришел налог, хотя все уплачено, и за 5 последних бешеные суммы, я в шоке", "Налог пришел на одну и ту же машину трем человекам - мне, жене и покупателю", - делятся пользователи в социальных сетях.

"Налоговые органы в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным налоговым периодом, производят исчисление налога на основании данных Комитета административной полиции МВД.

"Так, в случае приобретения/реализации транспортного средства в течение 2023 года исчисленная сумма годового налога делится на 12 и умножается на количество месяцев фактического нахождения на праве собственности. При этом приобретающая сторона уплачивает начиная с месяца, в котором приобретено транспортное средство", - сообщили в Комитете госдоходов.

Казахстанцы стали получать уведомления об уплате налогов на транспортные средства, передает корреспондент Tengri Auto. Уведомления рассылают в приложениях банков и личных кабинетах налогоплательщиков на сайте КГД. При этом некоторые казахстанцы недоумевают, почему им выставили налоги за машины, которых у них уже нет.В Комитете госдоходов разъяснили ситуацию в связи с появившимися вопросами налогоплательщиков. По данным КГД, в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня размещена информация о суммах налога на транспортные средства за 2023 год. Срок уплаты истекает 1 апреля 2024 года.Сведения об исчисленных суммах налога в вышеуказанных источниках размещены до истечения срока уплаты для удобства налогоплательщиков, с целью предварительного их оповещения. В случае если вам предъявлена сумма налога по транспортному средству, реализованному вами до начала 2023 года, необходимо удостовериться, что такое транспортное средство действительно снято с учета в уполномоченном органе. Уплата налога в установленный срок позволит избежать начисления пени и применения мер принудительного взыскания", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ.- при исчислении налога за 2023 год применялся месячный расчетный показатель (МРП), действовавший в указанный период, в размере 3 450 тенге;- налог исчислялся за фактический период владения транспортом.Ранее Комитет государственных доходов напомнил автовладельцам об уплате налога на транспорт до 1 апреля.