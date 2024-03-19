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Увеличат ли сумму для проверки мобильных переводов, ответил глава Минфина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Увеличат ли сумму для проверки мобильных переводов, ответил глава Минфина
Фото из открытых источников
Министр финансов Мади Такиев ответил на вопросы по поводу проверки мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Не планируют ли увеличить порог проверки мобильных переводов и вести мониторинг только начиная с суммы в 1,5 миллиона тенге либо отказаться от тотального контроля мобильных платежей в Казахстане?" - спросила корреспондент Tengrinews.kz у главы Минфина на брифинге после заседания правительства.


"У нас сегодня Предпринимательским кодексом для регистрации в качестве предпринимателя необходимо получать доход в год свыше 12 минимальных заработных плат, то есть 85 тысяч тенге. По мобильным переводам мы используем два критерия: это более 100 переводов за три месяца. Теперь мы обсуждаем третий критерий - чтобы сумма была более 255 тысяч тенге, чтобы данные лица смогли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя", - ответил Такиев.


По словам чиновника, благодаря этому предпринимателей удалось вывести из тени и в ведомстве планируют продолжать эту работу.

"У нас такого никогда не было. То есть ситуация сегодня стабилизировалась, проводили работы с банками, люди обратно переходят на мобильные переводы. За январь у нас зарегистрировались порядка 75 тысяч индивидуальных предпринимателей. За февраль - порядка 70 тысяч. То есть идет легализация и вывод из тени тех людей, которые были там. И мы эту работу будем продолжать", - добавил министр.


На вопрос о том, планируют ли все же увеличивать порог для проверки, Такиев сообщил: "Свыше 255 тысяч тенге - это за три месяца. Если в год больше 12-кратной минимальной заработной платы, он подлежит постановке в качестве индивидуального предпринимателя. Это по закону".


Источник: tengrinews.kz
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