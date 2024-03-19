Увеличат ли сумму для проверки мобильных переводов, ответил глава Минфина

"Не планируют ли увеличить порог проверки мобильных переводов и вести мониторинг только начиная с суммы в 1,5 миллиона тенге либо отказаться от тотального контроля мобильных платежей в Казахстане?" - спросила корреспондент Tengrinews.kz у главы Минфина на брифинге после заседания правительства.

"У нас сегодня Предпринимательским кодексом для регистрации в качестве предпринимателя необходимо получать доход в год свыше 12 минимальных заработных плат, то есть 85 тысяч тенге. По мобильным переводам мы используем два критерия: это более 100 переводов за три месяца. Теперь мы обсуждаем третий критерий - чтобы сумма была более 255 тысяч тенге, чтобы данные лица смогли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя", - ответил Такиев.

"У нас такого никогда не было. То есть ситуация сегодня стабилизировалась, проводили работы с банками, люди обратно переходят на мобильные переводы. За январь у нас зарегистрировались порядка 75 тысяч индивидуальных предпринимателей. За февраль - порядка 70 тысяч. То есть идет легализация и вывод из тени тех людей, которые были там. И мы эту работу будем продолжать", - добавил министр.

Министр финансов Мади Такиев ответил на вопросы по поводу проверки мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам чиновника, благодаря этому предпринимателей удалось вывести из тени и в ведомстве планируют продолжать эту работу.На вопрос о том, планируют ли все же увеличивать порог для проверки, Такиев сообщил: "Свыше 255 тысяч тенге - это за три месяца. Если в год больше 12-кратной минимальной заработной платы, он подлежит постановке в качестве индивидуального предпринимателя. Это по закону".