Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.3 KZT
  • €1 = 489.69 KZT
  • 1 RUB = 4.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Лиц без гражданства допустят к государственным секретам Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:27
Лиц без гражданства допустят к государственным секретам Казахстана
Фото из открытых источников
Постановлением правительства от 14 марта 2024 года обновлены Правила допуска иностранцев к государственным секретам Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Теперь правила регламентируют допуск к государственным секретам не только иностранцев, но и лиц без гражданства. Соответствующее нововведение отражено в заголовке документа.


Иностранцы и лица без гражданства к государственным секретам Казахстана допускаются только в рамках реализации международных договоров РК с соблюдением требований, предусмотренных Правилами передачи государственных секретов и их носителей иностранным государствам и (или) международным организациям.

Чтобы иностранца допустили к государственным секретам РК, уполномоченный орган иностранного государства, определенный в международном договоре, в установленном законодательством порядке направляет ходатайство руководителю государственного органа, в котором будет произведен допуск иностранцев к государственным секретам Казахстана.


К ходатайству прилагается свидетельство, подтверждающее полномочия иностранца и содержащее данные о том, что он имеет право допуска к секретным сведениям своего государства соответствующего уровня секретности.

Лица без гражданства обращаются для получения допуска к государственным секретам РК в государственный орган, в котором требуется получение допуска к государственным секретам РК.


Руководитель государственного органа или организации, где будет осуществлен допуск иностранцев и лиц без гражданства к государственным секретам, согласовывает в течение 20 рабочих дней с органами национальной безопасности РК возможность и целесообразность допуска конкретных иностранцев и лиц без гражданства к государственным секретам.

В случае отказа в согласовании допуска конкретных иностранцев и лиц без гражданства к государственным секретам руководитель госоргана направляет уполномоченному органу иностранного государства уведомление о представлении кандидатур других лиц на допуск к государственным секретам Казахстана. Аналогичное уведомление об отказе в допуске направляется лицу без гражданства.

Если же кандидатура согласована, руководитель казахстанского госоргана или организации издает приказ о допуске иностранцев и лиц без гражданства к государственным секретам. Взаимные обязательства администрации, а также иностранцев и лиц без гражданства отражаются в договоре о допуске к государственным секретам.

В приказе указывают, на какой срок, для выполнения каких работ предоставляется допуск, с какими конкретно сведениями должен ознакомиться иностранный гражданин и лицо без гражданства, а также максимальный гриф секретности сведений, с которыми разрешено ознакомление.

На основании указанного приказа о допуске сотрудник подразделения по защите государственных секретов или сотрудник, ответственный за работу с государственными секретами, государственного органа или организации, инструктирует иностранного гражданина и лицо без гражданства по соблюдению требований режима секретности.

После проведения инструктажа иностранец и лицо без гражданства дают письменное обязательство о неразглашении государственных секретов РК, к которым они будут иметь доступ.


Письменное обязательство хранится в подразделении по защите государственных секретов государственного органа или организации РК не менее пяти лет после прекращения работы иностранцев и лиц без гражданства с государственными секретами РК.

Информация о фактическом допуске иностранцев и лиц без гражданства в каждом конкретном случае в течение 20 рабочих дней с момента допуска направляется в органы национальной безопасности РК.

Постановление вводится в действие с 29 марта 2024 года.


Источник: zakon.kz
Лиц без гражданства допустят к государственным секретам Казахстана
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика