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Назван размер государственного долга Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:42
Назван размер государственного долга Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министра финансов Мади Такиева спросили о размере госдолга Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Какова сумма госдолга Казахстана на сегодняшний день?" - спросила корреспондент Tengrinews.kz у главы Минфина на брифинге после заседания правительства.


По словам Такиева, на 1 января 2024 года госдолг составил 27 триллионов тенге.


"По отношению к ВВП он составляет 22,8 процента. У нас есть еще предел. В целом лимит определен в 32 процента, который считается безопасным. У нас он 22 процента", - сообщил чиновник.


Государственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета, и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний. Он равен сумме дефицитов прошлых лет с учетом вычета бюджетных излишков.


Источник: tengrinews.kz
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