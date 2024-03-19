Назван размер государственного долга Казахстана

"Какова сумма госдолга Казахстана на сегодняшний день?" - спросила корреспондент Tengrinews.kz у главы Минфина на брифинге после заседания правительства.

По словам Такиева, на 1 января 2024 года госдолг составил 27 триллионов тенге.

"По отношению к ВВП он составляет 22,8 процента. У нас есть еще предел. В целом лимит определен в 32 процента, который считается безопасным. У нас он 22 процента", - сообщил чиновник.

Министра финансов Мади Такиева спросили о размере госдолга Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.Государственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета, и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний. Он равен сумме дефицитов прошлых лет с учетом вычета бюджетных излишков.