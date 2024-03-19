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«Автомобили, квартиры и отдых». Глава Минфина рассказал, куда ушли деньги казахстанцев, собранные на псевдопомощь

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:23
«Автомобили, квартиры и отдых». Глава Минфина рассказал, куда ушли деньги казахстанцев, собранные на псевдопомощь
Фото: коллаж kursiv.media
Как недобросовестные организаторы благотворительных сборов пользовались доверием казахстанцев для личного обогащения, рассказал министр финансов РК Мади Такиев. По его словам, мошенники тратили деньги, предназначенные для лечения детей и помощи нуждающимся, на покупку автомобилей, квартир и поездок на отдых.

«У нас есть такая тема сейчас, что разные люди под разными предлогами собирают на помощь детям, на благотворительность, на лечение детей. Собираются миллиардные суммы. Причем эти деньги тратятся на нужды не тех людей, кому это собиралось, а тех, кто собирает», — рассказал Такиев на брифинге в правительстве.


В связи с этим, Минфин совместно с агентством финансового мониторинга (АФМ) и министерством культуры и информации РК разрабатывают механизмов контроля и регулирования благотворительных сборов. В ближайшее время, по словам Такиева, план действий для предотвращения подобных фактов в будущем будет представлен общественности.

«Скорее всего, запретить (сборы. — прим. ред) мы, наверное, не можем, но какая-то регистрация этих людей, кто собирает эти деньги, должна быть. Потому что мы же по доброте, по нашим, скажем, национальным установкам все равно передаем деньги, перечисляем кому-то. Да, там всякие фотографии показывают, а эти люди, кто собирают, пользуются. Есть такие случаи, машину купили, квартиру купили, поехали отдыхать. Большой перечень», — добавил министр.


Контекст. 18 марта в АФМ сообщили, что выявили 138 банковских карт, которые вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели. Свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд тенге) имеют признаки мошенничества.


Источник: kursiv.media
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