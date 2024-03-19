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«КазМунайГаз» утроит вознаграждение по своим облигациям

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:19
«КазМунайГаз» утроит вознаграждение по своим облигациям
коллаж kursiv.media
«КазМунайГаз» («дочка» «Самрук-Казыны») сообщил об увеличении купонного вознаграждения по выпуску тенговых облигаций, полностью приобретенному «Самрук-Казыной», до 9,3% годовых с первоначальных 3% годовых.

«Предоставить согласие АО «Самрук-Казына» как единственного держателя облигаций АО НК «КазМунайГаз» на внесение изменения в условии выпуска купонных облигаций АО НК «КазМунайГаз» (ISIN KZ2C00008969) в части повышения ставки купонного вознаграждения с 3,0% до 9,3% годовых», — говорится в опубликованном КМГ сообщении.


Соответствующее решение было принято 14 марта. В компании не уточняют, почему купонное вознаграждение возрастает втрое.

Указанные облигации номинальной стоимостью 1 тыс. тенге были выпущены во второй половине 2022 года в рамках частного меморандума на общую сумму 751,631 млрд тенге со ставкой купонного вознаграждения в 3% годовых на весь срок обращения. Вознаграждение по ним выплачивается дважды в год – 16 октября и 16 апреля каждого календарного года. Срок обращения облигаций составляет 13 лет и один месяц – он закончится 16 октября 2035 года. Полученные деньги компания планировала направить на приобретение нефтегазовых активов.


В меморандуме отмечается, что держатель облигаций имеет различные права, в том числе право на их досрочное погашение. На 1 января 2024 года 67,42% акций КМГ принадлежит «Самрук-Казыне», 20% — министерству финансов, 9,58% — Национальному банку.


Источник: kursiv.media
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