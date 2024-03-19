Тачка на "прокачку": распространенные схемы обмана с авто

Мошенники тоже следят за трендами на рынке авто и изобретают различные ловушки. Подробнее о распространенных схемах обмана с авто Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев.

На самом деле мошенники делают все возможное, чтобы получить доступ к личным кабинетам граждан со своих устройств. "Взломав" онлайн-банкинг, преступники с легкостью могут изменить мобильный номер, привязанный к сервису, и указывают свой номер, зарегистрированный на подставных лиц. Далее они начинают подавать от имени жертвы заявки в различные МФО на получение онлайн-займов. В итоге, на имя жертвы оформляется кредит и все имеющиеся на счету средства злоумышленники переводят на счета третьих лиц – дропперов.

Мошенники создают фейковые сайты, группы в соцсетях, каналы в мессенджерах, предлагая услуги по транспортировке авто. Люди платят за услугу, а после остаются без автомобиля и без средств. Злоумышленники принимают заказы с задатком 20-30% от стоимости автомобиля и более, после чего исчезают вместе с деньгами.

Для убедительности преступник назначает встречу на парковке банка или реального ЧСИ, где хранятся обремененные автомобили. Зачастую доступ на такие парковки открытый. Лжесотрудник просит потенциальную жертву не контактировать с другими людьми, находящимися на парковке, якобы сделка должна пройти втайне. Человек передает деньги злоумышленнику, после чего тот исчезает.

В итоге аферист назначает встречи с потенциальными покупателями, говорит, что машину будет показывать его помощник, родственник, который на самом деле является ничего не подозревающим собственником авто. Потом мошенник с нескольких покупателей берет задаток и исчезает. А реальный владелец транспортного средства получает претензии от собственников.

Не верьте посредникам, которые предлагают вам оформить банковские займы или микрокредиты на выгодных условиях, не давайте денежного вознаграждения за оформление кредита. Это мошенники!

При покупке авто изучите продавца через открытые источники, такие как автоматизированная информационная система, судебный кабинет, проверьте данные продавца через интернет-поисковики для проверки на наличие негативных отзывов. Обращайтесь за займами и микрокредитами напрямую в банки или микрофинансовые организации. Всегда помните о том, что любой кредит – это большая ответственность!

Согласно официальной статистике, в Казахстане, на 1 февраля текущего года зарегистрировано свыше 5,3 млн автотранспортных средств, из них почти 88% – легковые авто.Растет спрос на электромобили, количество которых составило 8,3 тыс., что в 9 раз больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.В Казахстане периодически активизируются кредитные или страховые "помогайки", которые предлагают посреднические услуги по оформлению займов, в том числе автокредитов, и получению страховых выплат по ОГПО и КАСКО. Граждане думают, что "помогайки" оперативно решат их вопросы, связанные с железным конем, и добровольно передают мошенникам свои персональные данные: скан документа, удостоверяющего личность, полные реквизиты платежных карточек, SMS-коды и так далее. Даже несмотря на то, что все взаимодействие с посредниками происходит, как правило, в онлайн-формате.Дропперов мошенники обычно "нанимают", чтобы те переводили незаконно полученные деньги между разными счетами. Это позволяет преступникам замести свои следы и усложнить работу следствию. При этом мошеннические переводы могут совершаться в разных странах и от имени разных людей. За свою работу дроппер получает процент от денежных средств, которые с его помощью перевели злоумышленники. А заемщик остается у разбитого корыта – без денег и без доказательств того, что он доверился мошенникам.Все чаще казахстанцы заказывают автомобили из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе электромобили. Здесь нужно быть осторожнее при поиске посредников для приобретения или перегона транспорта из-за границы. Не стоить терять бдительность и при поиске перевозчиков внутри нашей страны, если, к примеру, заказ пришел до города Алматы и нужно перегнать машину в столицу.Мошенник находит желающих приобрести авто по сниженной цене, представляется сотрудником банка или ЧСИ и сообщает, что на авто наложен арест/залог, который якобы он поможет снять.Злоумышленник мониторит на сайтах объявлений предложения о продаже авто по стандартной цене, после копирует объявление и выставляет машину по самой низкой стоимости на рынке. Далее связывается с реальным владельцем машины, сообщает ему, что поможет продать авто, а комиссию за продажу возьмет с покупателя. Мошенник обещает направлять к продавцу покупателей и просит показать техническое состояние авто.Советую всегда критически относиться к любым предложениям, будь то продажа, перевозка авто, оформление необходимых документов и т.д., особенно, если вам предлагают машину по стоимости, значительно ниже рыночной.Не переводите деньги в качестве задатка, аванса или залога за покупку авто, даже если условия сделки кажутся крайне привлекательными.Соблюдайте цифровую гигиену! Не передавайте посторонним лицам через WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры информацию о себе и своей карте: пароли, логины, коды, ЭЦП-ключ и другие личные данные (ИИН, номер удостоверения личности или паспорта, реквизиты платежной карты: трехзначный код с обратной стороны карты (CVV/CVC-код), ее номер, срок действия и т.д.). Не публикуйте в социальных сетях фотографии своих документов, удостоверяющих личность, и платежных карточек. Не скачивайте по инструкции незнакомых людей приложения, которые могут быть вирусными, шпионскими или позволяют третьим лицам дистанционно управлять вашим устройством (например, AnyDesk или TeamViewer). Не переходите по фишинговым ссылкам. Прежде чем пройти регистрацию на подозрительных сайтах, проверьте их адрес, который должен начинаться с https:/.Доказать факт обмана, а тем более найти злоумышленников правоохранителям удается не всегда. Поэтому тщательно проверяйте покупателя перед сделкой, не торопитесь с оплатой, если в чем-то сомневаетесь, то можете проконсультироваться с юристом.