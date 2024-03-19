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«Не только номер авто, но и детали одежды». Что видят новые камеры «Сергек»

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 19:08
«Не только номер авто, но и детали одежды». Что видят новые камеры «Сергек»
Коллаж kursiv.media
Новые камеры «Сергек» способны видеть не только номер авто, но и различать детали одежды и фиксировать, пристегнут ли водитель и пассажир на переднем сиденье, сообщает Kolesa.kz.

Портал Kolesa.kz поговорил с представителем Sergek Group и выяснил, что могут видеть новые камеры «Сергек», которые начали устанавливать этой зимой.

По словам компании, камеры обеспечивают четкую картинку даже ночью.

«Судя по фото с камер, аппаратура видит не только номер авто, но и отмечает, пристегнут ли водитель и пассажир на переднем сиденье, и даже различает детали одежды. Лицо водителя в данном случае закрыто маской, но, поверьте на слово, оно тоже очень хорошо читается. И заметьте: все это ночные съемки!» – рассказали в компании.


«Не только номер авто, но и детали одежды». Что видят новые камеры «Сергек»

Фото: Kolesa.kz


Дело в том, что новые камеры оснащены инфракрасными вспышками, поэтому хорошо видят ночью и способны захватывать до трех полос движения.

Раньше «Сергек» выдавал более скромную картинку.

«Не только номер авто, но и детали одежды». Что видят новые камеры «Сергек»

Фото: Kolesa.kz


Какие нарушения фиксируют новые камеры:

- превышение скоростного режима,

- пересечение сплошной линии перед перекрестками,

- стоянку или остановку в неположенном месте,

- проезд на запрещающий сигнал светофора,

-проезд по выделенкам.

Помимо этого, аппаратура следит за тем, пропускают ли водители пешеходов на зебрах и не забыли ли пристегнуться.

Записи с камер хранятся в базе в течение месяца, а эпизоды с нарушениями, как доказательная база, — бессрочно. При этом возможности новых камер позволят в случае необходимости расширить спектр фиксируемых нарушений ПДД.

«Сейчас новые камеры с инфракрасными вспышками тестируются в Астане, Атырау, Усть-Каменогорске, Семее, Туркестане и Таразе. В Алматы в 2024 году планируют установить 300 таких же аппаратно-программных комплексов. А в перспективе апгрейд оборудования запланирован во всех городах, где действуют проекты «Сергек», – сообщает Kolesa.kz.


Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявлял, что в стране появятся экологические камеры «Сергек», которые будут фиксировать эконарушения. Предприятия, такие как ТЭЦ, производители нефтепродуктов и металлургические заводы, обяжут установить оборудование, которое в онлайн-режиме будет передавать количество выбросов в атмосферу.


Источник: kursiv.media
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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 20:10
Ну и в каких трусах я ехал сегодня?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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