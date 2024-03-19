«Не только номер авто, но и детали одежды». Что видят новые камеры «Сергек»

«Судя по фото с камер, аппаратура видит не только номер авто, но и отмечает, пристегнут ли водитель и пассажир на переднем сиденье, и даже различает детали одежды. Лицо водителя в данном случае закрыто маской, но, поверьте на слово, оно тоже очень хорошо читается. И заметьте: все это ночные съемки!» – рассказали в компании.

Фото: Kolesa.kz

Фото: Kolesa.kz

«Сейчас новые камеры с инфракрасными вспышками тестируются в Астане, Атырау, Усть-Каменогорске, Семее, Туркестане и Таразе. В Алматы в 2024 году планируют установить 300 таких же аппаратно-программных комплексов. А в перспективе апгрейд оборудования запланирован во всех городах, где действуют проекты «Сергек», – сообщает Kolesa.kz.

Новые камеры «Сергек» способны видеть не только номер авто, но и различать детали одежды и фиксировать, пристегнут ли водитель и пассажир на переднем сиденье, сообщает Kolesa.kz.Портал Kolesa.kz поговорил с представителем Sergek Group и выяснил, что могут видеть новые камеры «Сергек», которые начали устанавливать этой зимой.По словам компании, камеры обеспечивают четкую картинку даже ночью.Дело в том, что новые камеры оснащены инфракрасными вспышками, поэтому хорошо видят ночью и способны захватывать до трех полос движения.Раньше «Сергек» выдавал более скромную картинку.- превышение скоростного режима,- пересечение сплошной линии перед перекрестками,- стоянку или остановку в неположенном месте,- проезд на запрещающий сигнал светофора,-проезд по выделенкам.Помимо этого, аппаратура следит за тем, пропускают ли водители пешеходов на зебрах и не забыли ли пристегнуться.Записи с камер хранятся в базе в течение месяца, а эпизоды с нарушениями, как доказательная база, — бессрочно. При этом возможности новых камер позволят в случае необходимости расширить спектр фиксируемых нарушений ПДД.Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявлял, что в стране появятся экологические камеры «Сергек», которые будут фиксировать эконарушения. Предприятия, такие как ТЭЦ, производители нефтепродуктов и металлургические заводы, обяжут установить оборудование, которое в онлайн-режиме будет передавать количество выбросов в атмосферу.