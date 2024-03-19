Тело сельского акима нашли во дворе дома в Костанайской области

СМИ предполагают, что мужчина совершил суицид.

"По факту обнаружения тела мужчины во дворе дома в Узункольском районе возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы", – говорится в сообщении.

19 марта в Костанайской области во дворе дома нашли тело мужчины. По предварительной информации, это аким Пресногорьковского сельского округа Узункольского района Тастемир Турсунбаев, сообщает Zakon.kz.Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.Иные сведения в рамках проводимого следствия, в соответствии ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат.Тастемир Турсунбаев родился в 1964 году в Костанайской области. Трудовую деятельность начинал электриком, работал заведующим ветеринарным участком Петропавловского сельского округа Узункольского района. Позже он в течение 16 лет занимал должность акима Петропавловского сельского округа.С 2015 по 2018 год Тастемир Турсунбаев работал акимом Пресногорьковского сельского округа. После он взял паузу, и в 2023 году его снова назначили на этот пост.