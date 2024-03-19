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Самату Абишу вынесли приговор - депутат

Просмотров:341 Опубликовано: Вчера, 22:20
Самату Абишу вынесли приговор - депутат
Самат Абиш. Фото:gov.kz
Бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш приговорен к 8 годам лишения свободы условно по делу о январских событиях. Об этом сообщил депутат Мажилиса Ермурат Бапи на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.

"26 февраля решением закрытого суда к 8 годам условно был приговорен Самат Абиш, экс-первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности, племянник Нурсултана Назарбаева", - написал Ермурат Бапи.


Депутат также приложил к публикации выдержку из газеты "Дат – Общественная позиция".

Напомним, Самат Абиш проходил свидетелем по уголовному делу в отношении задержанных экс-руководителей КНБ. В июле прошлого года в КНБ сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля, но уголовные дела в отношении Абиша органами национальной безопасности не регистрировались и мера пресечения не избиралась.


В январе этого года в Генеральной прокуратуре сообщили, что в деле Самата Абиша есть государственные секреты, в связи с чем данные досудебного расследования не подлежат разглашению.


Источник: tengrinews.kz
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