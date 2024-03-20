Мощный циклон зальет Казахстан дождями

"А центральные, южные и восточные регионы республики окажутся под властью циклона, который смещается в восточном направлении с большим запасом влаги, вызывая на своем пути дожди, временами сильные, в горных районах очень сильные осадки в виде дождя и снега, и усиление ветра. По республике ожидается туман и гололед", - говорится в сообщении.

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 21, 22 и 23 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данным метеорологов, в предстоящие праздничные дни погоду в Казахстане будут формировать два разных барических образования. На запад и север страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков и понижение ночных температур до 10-18 мороза, но днем солнечные лучи прогреют воздух и столбики термометров поднимутся выше нуля.