Дарига Назарбаева защищала «Дикого Армана» и вызволила его из заключения – экс-депутат

«Я в середине 2000-х напрямую столкнулся с «Диким Арманом», они в группе лиц избили моего племянника – сына моей сестренки. Я тогда был депутатом, обратился в прокуратуру, и мы добились, чтобы («Дикого Армана» – КазТАГ) закрыли. И я до сих пор помню один эпизод – когда его закрыли в милиции, прокурор этого района в воскресенье прискакал туда в спортивном костюме, прибежал с требованием: «Освободите его!». Настолько коррупция тесно переплелась с властью, особенно в правоохранительных органах. Но тогда прокурором области был Жургенбаев, я связался с ним, и так его («Дикого Армана» – КазТАГ) закрыли. Однако в итоге «Дикого Армана» освободили при прямом вмешательстве Дариги Назарбаевой», - рассказал Тшан.

«Если такие бандиты как «Дикий Арман» связаны с властью – что мы за народ такой? Куда мы придем, если власть будет следовать за такими бандитами?» - задался вопросом государственник.

«Собрал («Дикий Арман» – КазТАГ) рядом человек 15, в руки взяли камни, швыряли их. Все же это видели. Милиция рядом стояла. Они окружили всех и с интересом наблюдали, как совершается преступление, словно для них это цирк. На это тогда пошла власть. Это все знают. Мы и это тогда проглотили. Как будто, так и надо. У меня есть копия письма Дариги Назарбаевой, если хотите, я могу поделиться копией. Такое ощущение, что власть тогда ослепла и утопала в грязи, связываясь с такими нечистоплотными людьми. И народ все это видел и терпел», - сказал Тшан.

Астана. 20 марта. КазТАГ – Дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева – бывший депутат парламента Дарига Назарбаева оберегала криминального авторитета Армана Джумагельдиева (по прозвищу «Дикий Арман») и лично вызволяла его из заключения, заявил государственный деятель – депутат Верховного совета и мажилиса нескольких созывов Амалбек Тшан в интервью YouTube-каналу «Демократиялы Қазақстан».Он отметил, что поднимал вопрос касательно «Дикого Армана» и его связей с властью в парламенте.Спикер вспомнил провокацию, устроенную на одной из встреч оппозиции.Напомним, Арману Джумагельдиеву вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий. 2 сентября 2022 года в Астане был задержан бывший начальник пятого департамента КНБ Руслан Искаков. Как сообщалось, по одной из версий, ОПГ Дикого Армана курировали сотрудники КНБ – эта информация 5 января 2023 года подтвердилась официально.8 февраля 2024 года в МВД сообщили, что предполагаемые члены ОПГ «Дикого Армана» задержаны по делу о январских событиях.