Названа причина смерти в США олимпийского чемпиона из Казахстана

"Тело нашего соотечественника 16 марта доставили в морг Филадельфии. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате остановки сердца. Ждем точную информацию. Консул Казахстана находится в контакте с родственниками нашего погибшего гражданина. Сейчас идут приготовления к доставке тела в Казахстан", - отметил он.

В Министерстве иностранных дел назвали причину смерти чемпиона юношеских Олимпийских игр Мухамбета Куатбека, который жил и работал в США, передает корреспондент Tengrinews.kz.Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что 19 марта в консульство в Нью-Йорке поступило сообщение о смерти гражданина Казахстана в Филадельфии.Как отметили в МИД, Мухамбет Куатбек ушел из профессионального спорта в 2017 году и работал в США.Ранее сообщалось, что казахстанский борец вольного стиля, победитель юношеских Олимпийских игр 2014 года Мухамбет Куатбек скончался в возрасте 27 лет.