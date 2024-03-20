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Названа причина смерти в США олимпийского чемпиона из Казахстана

Просмотров:210 Опубликовано: Сегодня, 17:51
Названа причина смерти в США олимпийского чемпиона из Казахстана
кадр из видео
В Министерстве иностранных дел назвали причину смерти чемпиона юношеских Олимпийских игр Мухамбета Куатбека, который жил и работал в США, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что 19 марта в консульство в Нью-Йорке поступило сообщение о смерти гражданина Казахстана в Филадельфии.

"Тело нашего соотечественника 16 марта доставили в морг Филадельфии. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате остановки сердца. Ждем точную информацию. Консул Казахстана находится в контакте с родственниками нашего погибшего гражданина. Сейчас идут приготовления к доставке тела в Казахстан", - отметил он.


Как отметили в МИД, Мухамбет Куатбек ушел из профессионального спорта в 2017 году и работал в США.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец вольного стиля, победитель юношеских Олимпийских игр 2014 года Мухамбет Куатбек скончался в возрасте 27 лет.


Источник: tengrinews.kz
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