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Суд признал дядю Аблязова виновным в соучастии в хищении денег БТА банка, но освободил от наказания

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 18:37
Суд признал дядю Аблязова виновным в соучастии в хищении денег БТА банка, но освободил от наказания
Фото: коллаж kursiv.media
Суд Алматы вынес приговор дяде Мухтара Аблязова Куанышу Нургазину. 74-летнего родственника бывшего банкира признали виновным в соучастии в хищении денег БТА Банка, но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Об этом сообщил адвокат Нургазина Жан Кунсеркин.

«19 марта судья Залина Махарадзе огласила приговор и освободила от наказания ввиду срока давности моего подзащитного Нургазина Куаныша по делу о хищениях в БТА Банке. Нургазин является дядей Мухтара Аблязова. Теперь ждем 15 дней апелляционного срока», — написал Кунсеркин на своей странице в Facebook.


Адвокат сообщил, что при рассмотрении дела вскрылись «некоторые детали», которые ранее не исследовались в других судах, связанных с БТА Банком.

«Оказывается 62% акций банка принадлежат Аблязову. То есть, каким образом его признали виновным в 2017 году в хищении своих собственных денег совершенно непонятно», — добавил адвокат.


«Курсив» обратился в пресс-службу городского суда Алматы за подтверждением информации. На момент публикации материала ответ не поступил. В судебном кабинете, куда выкладываются приговоры, вынесенные в РК с 2009 года, приговор Нургазина пока не появился.

В июле 2023 года Генпрокуратура объявила, что в аэропорту Алматы задержали дядю Аблязова Куаныша Нургазина, которого подозревают в хищении денег БТА Банка. Мужчину отправили сначала в СИЗО, но позже суд учел возраст и состояние его здоровья и отправили под домашний арест.

В интервью телеканалу «Алматы» Нургазин заявил, что Мухтар Аблязов в 2007-м обманным путем назначил его номинальным директором компании BSC для незаконного вывода денег из БТА Банка.

«Наша компания взяла в кредит 152 миллиона тенге. Мне предъявляется обвинение в содействии получению этого незаконного кредита», — рассказывал Нургазин телеканалу.


В 2012 году Нургазин уехал в Европу на лечение. О своем преследовании он узнал уже за границей. Мужчина прожил в Литве 12 лет, получил там статус беженца, однако в прошлом году решил добровольно вернуться в Казахстан, отказавшись от политического убежища, которое ему предлагали в Европе. Причиной этому, по его словам, стала вера в «демократические решения» в РК. В конце своего интервью Нургазин призвал казахстанцев, «которые сейчас находятся в бегах», вернуться на родину и «верить в справедливость правосудия».


Кто такой Мухтар Аблязов

Мухтар Аблязов — бывший глава БТА Банка. Он уехал из Казахстана в 2009 году после краха банка. Власти страны обвинили его в хищении $7,5 млрд. В 2017 году суд в Алматы заочно приговорил Аблязова к 20 годам, признав его виновным в организации преступного сообщества и руководстве им, злоупотреблении полномочиями, хищении крупной суммы и незаконном использовании средств БТА Банка. В 2018 году суд Жамбылской области заочно приговорил экс-банкира к пожизненному сроку, признав его виновным в организации убийства топ-менеджера «Банка ТуранАлем» Ержана Татишева в 2004 году. В том же году партию Аблязова «Демократический выбор Казахстана» в Казахстане признали экстремистской.


Источник: kursiv.media
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