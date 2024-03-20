"Я боюсь за свою жизнь". Волейболистка из Казахстана обратилась к фанатам

"Моя жизнь сейчас в опасности. В воскресенье вечером меня избил мой парень, киприот Георг Тсангарис, родившийся 25 мая 1993 года.

Я срочно купила билеты в Казахстан, жила у подруги. Но продолжала с ним разговорить спокойно, потому что не знаю, что ожидать.

Его родители и он сам умоляли, чтобы я ничего не писала в полицию. Он будет мне материально помогать встать на ноги в Казахстане, так как я вообще осталась без всего.

Я ему сказала: "Возмещай мне материальный и моральный ущерб, и я не назову твое имя". После долгих перепалок он сказал: "Я сломаю твою жизнь, и ты пожалеешь".

Сейчас я еду в полицию. Он реально неадекватный и может сделать все что угодно. Я боюсь за свою жизнь. Вылет в Казахстан завтра", - сообщила Кристина в своих социальных сетях.

Казахстанская волейболистка поделилась шокирующими кадрами в своих социальных сетях. Кристина Карапетян сообщила об избиении со стороны парня-иностранца, передает Tengri Sport.31-летняя спортсменка рассказала о домашнем насилии и сообщила о скором вылете в Казахстан.Ранее Карапетян рассказала о новых отношениях, однако решила не сообщать имя возлюбленного.Отметим, что Кристина Карапетян родилась в России, но в 2017 году получила гражданство Казахстана и стала выступать за национальную команду. В 2020 году волейболистка заявила о завершении карьеры из-за травмы.