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Казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:22
Казахстанцы празднуют Наурыз мейрамы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Наурыз - это традиционный для тюркских народов праздник весны, не имеющий прямого отношения к религиозным обычаям. Наурыз отмечают в дни весеннего равноденствия. По древнему обычаю до наступления праздника люди должны убраться в домах и вокруг, а также рассчитаться с долгами, передает Tengri Life.

Наурыз в Казахстане официально празднуют три дня - 21-23 марта. Эти дни - выходные согласно закону. Так как 23 марта выпадает на субботу, праздничный выходной переносится на понедельник, 25 марта. Итого нас ждет пять дней отдыха. На работу казахстанцам при пятидневке нужно будет выходить во вторник, 26 марта.


В этом году в Казахстане впервые в новом формате отмечают один из главных национальных праздников. Изменения, касающиеся этой даты, еще в январе анонсировал Президент Касым-Жомарт Токаев.

"Для меня Новый год не имеет сакрального значения. У нас есть и собственный Новый год - Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы. Наурыз символизирует обновление, и праздновать его нужно тоже по-новому: содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов. Уверен, это будет способствовать консолидации общества, укреплению нашей национальной идентичности", - сказал Токаев.


Теперь ежегодно с 14-го по 23 марта будет проводиться декада Наурызнама.


Источник: tengrinews.kz
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