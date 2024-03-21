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Что произойдет, если заливать стакан водки в бензобак автомобиля

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:39
Что произойдет, если заливать стакан водки в бензобак автомобиля
©️ depositphotos.com
В сети некоторые автовладельцы советуют заливать водку или спирт в бензобак, чтобы очистить его и всю топливную систему от влаги. Эксперт "За рулем" прокомментировал необычный совет по эксплуатации, передает Tengri Auto.

Сторонники данного лайфхака утверждают, что во время ночных стоянок автомобиля, в частности в межсезонье, когда случаются перепады температур, на стенках бензобака может конденсироваться до 30 граммов воды. Интенсивнее всего конденсат выпадает в баках с поврежденной системой вентиляции.

Принято считать, что именно спирт способен вобрать в себя воду из бака и топливной системы, а затем без последствий сгореть в двигателе вместе с бензином. А еще говорят, что до наступления морозов в профилактических целях не помешает заправить машину парой бутылок водки.

Специалист Алексей Ревин высказал свою точку зрения на подобные рекомендации.

"Проблема с водой в бензобаке действительно существует. Только ее возможное количество сильно переоценено. Если бы за сутки накапливалось по 30 граммов воды, то в автомобиле, простоявшем всю зиму, в баке уже было бы почти три литра воды, что, конечно, невозможно. Влаги образуется значительно меньше. А еще вода может попасть в бак и вместе с некачественным бензином", - рассказал эксперт.


Ревин порекомендовал перед зимой или после заливки топлива на сомнительной АЗС профилактически провести "обезвоживание" бензобака.

"Для этого действительно можно использовать небольшое количество этилового спирта. А вот его водный раствор - водка - менее эффективна и даже опасна. Ее способность нейтрализовать воду невелика, так как она сама уже на 60 процентов состоит из воды. Вылитая в бак водка хотя и соберет некоторое количество воды, но способна вызвать коррозию деталей и узлов топливной системы, а также привести к перебоям в работе двигателя", - отметил собеседник издания.


Таким образом, говорится в статье, предпочтительнее использовать чистый этиловый спирт. Более доступной альтернативой может стать изопропиловый спирт. Пятилитровки изопропилового спирта хватит на всю зиму. Также спирт пригодится для разморозки замков и добавления в бачок омывателя в целях предотвращения замерзания системы.

"Другими словами, совет имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. А лучше всего для борьбы с конденсатом в топливном баке пользоваться профессиональной автохимией", - подытожило издание.


Источник: tengrinews.kz
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