Что произойдет, если заливать стакан водки в бензобак автомобиля

"Проблема с водой в бензобаке действительно существует. Только ее возможное количество сильно переоценено. Если бы за сутки накапливалось по 30 граммов воды, то в автомобиле, простоявшем всю зиму, в баке уже было бы почти три литра воды, что, конечно, невозможно. Влаги образуется значительно меньше. А еще вода может попасть в бак и вместе с некачественным бензином", - рассказал эксперт.

"Для этого действительно можно использовать небольшое количество этилового спирта. А вот его водный раствор - водка - менее эффективна и даже опасна. Ее способность нейтрализовать воду невелика, так как она сама уже на 60 процентов состоит из воды. Вылитая в бак водка хотя и соберет некоторое количество воды, но способна вызвать коррозию деталей и узлов топливной системы, а также привести к перебоям в работе двигателя", - отметил собеседник издания.

"Другими словами, совет имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. А лучше всего для борьбы с конденсатом в топливном баке пользоваться профессиональной автохимией", - подытожило издание.

В сети некоторые автовладельцы советуют заливать водку или спирт в бензобак, чтобы очистить его и всю топливную систему от влаги. Эксперт "За рулем" прокомментировал необычный совет по эксплуатации, передает Tengri Auto.Сторонники данного лайфхака утверждают, что во время ночных стоянок автомобиля, в частности в межсезонье, когда случаются перепады температур, на стенках бензобака может конденсироваться до 30 граммов воды. Интенсивнее всего конденсат выпадает в баках с поврежденной системой вентиляции.Принято считать, что именно спирт способен вобрать в себя воду из бака и топливной системы, а затем без последствий сгореть в двигателе вместе с бензином. А еще говорят, что до наступления морозов в профилактических целях не помешает заправить машину парой бутылок водки.Специалист Алексей Ревин высказал свою точку зрения на подобные рекомендации.Ревин порекомендовал перед зимой или после заливки топлива на сомнительной АЗС профилактически провести "обезвоживание" бензобака.Таким образом, говорится в статье, предпочтительнее использовать чистый этиловый спирт. Более доступной альтернативой может стать изопропиловый спирт. Пятилитровки изопропилового спирта хватит на всю зиму. Также спирт пригодится для разморозки замков и добавления в бачок омывателя в целях предотвращения замерзания системы.